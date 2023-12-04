Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Росту отгрузок могли способствовать дисконт на российскую пшеницу и увеличение импорта твердой пшеницы flickr.com

Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС. В сентябре страны союза резко нарастили импорт российского зерна — на 22% за месяц и в десять раз за год, до 180 тыс. т. Это максимум с марта 2022 года, что позволило России занять четвертое место среди крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Евростат. Лидер по поставкам — Украина (плюс за 1% за месяц, за год поставки снизились на четверть — до 1,2 млн т). Вторую строчку занимает Бразилия — 1,1 млн т (рост в 1,8 раза за месяц). В тройку лидеров также вошла Турция, отправившая в Евросоюз 204 тыс. т зерна (плюс 4% за месяц). Замыкает пятерку Канада, продажи которой сократились на треть, до 139 тыс. т.



По данным аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС), за период с 1 июля по 1 декабря основной объем зерновых и зернобобовых среди стран ЕС на внешних рынках был закуплен Испанией: 850 тыс. т, что в 8,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также страна импортировала 571 тыс. т гороха (рост в 34 раза) и 76 тыс. т пшеницы (увеличение в 25 раз). Следом идет Италия, поставки твердой пшеницы туда выросли в 24 раза, до 583 тыс. т, рассказывает директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. Также значительный рост импорта зерна и зернобобовых в этом сезоне демонстрируют Бельгия (в 3,7 раза) и Греция (88%), они в основном закупают пшеницу.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что страны, вводившие ограничения в отношении России, закрывают на них глаза сразу, как только видят свой экономический интерес. По его словам, росту отгрузок зерновых из России в страны ЕС способствовало увеличение импорта твердой пшеницы со стороны Италии: обычно страна закупала ее в Канаде, Германии. «Как только там твердой пшеницы не осталось, нарастили закупки у нас», — добавляет Корбут. По его мнению, с учетом запрета на экспорт твердой пшеницы Россией, не стоит ждать дальнейшего роста поставок в регион. «Но нужно понимать, что ЕС — это не самый интересный для нас рынок <...>. Он больше ситуативный, чем постоянный», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



По мнению Тюриной, рост связан с тем, что российские экспортеры предлагали достаточно конкурентную цену относительно стоимости зерна в Европе. «Дисконт в среднем с начала сезона по 1 декабря составлял $14-15/т (FOB) от цены на пшеницу, которая предлагается Европой», — прокомментировала она «Агроинвестору». Тюрина не исключает дальнейшего роста отгрузок российского зерна в ЕС, но вопрос в том, как он будет проходить в условиях санкционного давления.



Сейчас мировые цены на российскую пшеницу растут, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. По данным аналитиков, индекс экспортных цен на пшеницу с протеином 12,5% за месяц к началу декабря увеличился на $9 до $239/т (FOB). На начало июля индекс был $234/т, а максимум в $250/т фиксировался в сентябре. Росту цен способствовала остановка отгрузок российской пшеницы в портах Черного моря из-за штормовой погоды в конце ноября. Тогда в акватории и на подходах к портам было ограничено судоходство, перевалка зерна в порту Новороссийск была приостановлена.



Корбут обращает внимание на то, что сейчас рост показывают цены именно экспортного спроса, которые увеличились в условиях ограниченных поставок из-за погодных условий. «Это обычное решение. Но вопрос в том, как оно будет транслироваться на сельхозпроизводителей <...>. Есть надежда на то, что рост будет, но будет ли он динамичным? Пока это больше похоже на желание публиковать позитивные новости», — считает эксперт. Вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Коммерсанту», что основания для дальнейшего роста мировых цен на российскую пшеницу есть. По ее словам, крупнейшие страны-экспортеры пшеницы, за исключением России, не имеют больших запасов, прогнозы урожая в Австралии ухудшаются, а Аргентина не продает зерно в ожидании отмены всех экспортных ограничений.



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