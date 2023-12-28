Правительство продлило до 2026 года возможность ограничения ввоза семян из «недружественных» стран

Список сельскохозяйственных культур, импорт семян которых может быть ограничен, был подготовлен Минсельхозом Pixabay

Правительство приняло решение о продлении возможности введения ограничений на ввоз семян сельскохозяйственных культур из недружественных стран до конца 2025 года. Это предусмотрено постановлением от 23 декабря 2023 года, опубликованным на официальном портале правовой информации. Речь идет о семенах картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Ранее возможность ограничения поставок была предусмотрена до конца 2024 года. Список сельскохозяйственных культур, импорт семян которых может быть ограничен, был подготовлен Минсельхозом и утвержден правительством в июне.



В декабре Минсельхоз предложил ввести квоты на импорт семян картофеля, пивоваренного ячменя, кукурузы, рапса (гибриды), подсолнечника (гибриды) и сахарной свеклы на период с 23 января по 31 декабря 2024 года. Квоты составляют 16 тыс. т для картофеля, 0,6 тыс. т для пивоваренного ячменя, 5 тыс. т для кукурузы (включая восковидную), 2 тыс. т для рапса (гибриды), 7 тыс. т для подсолнечника (гибриды) и 2 тыс. т для сахарной свеклы (гибриды). Нулевая квота установлена для пшеницы, ржи и сои.



Минсельхоз ранее заявлял, что эти меры направлены на ускорение импортозамещения в семеноводстве. «Решения будут основываться на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, а также на оценке потребности внутреннего рынка в семенах каждой конкретной культуры», — сообщало ведомство. Объемы ввозимых семян планируется гибко регулировать и поэтапно уменьшать в течение трех лет по мере увеличения внутреннего производства.



Решение об установлении квоты в 2024 году позволит создать минимальный профицит на рынке семян подсолнечника, сообщала пресс-служба RUSEED. «По нашей оценке, в стране нет серьезного дефицита семенного материала по подсолнечнику. Общая потребность российского рынка оценивается в 40 тыс. т, в том числе 8 тыс. т сортового подсолнечника отечественной селекции (сюда включаются кондитерские сорта, а также нишевые региональные сорта)», — оценивали аналитики компании. Итого объем российского рынка гибридов подсолнечника составляет 32 тыс. т.



Вместе с тем, полный запрет импорта семян сои может навредить отрасли соеводства и оказать негативное влияние на экспортный потенциал, считает президент Российского соевого союза Александр Санакин. Потребности в семенах сои в 2024 году Санакин оценил в 180 тыс. т. «И поскольку семена отечественной селекции российские соеводы сейчас используют в небольшой доле, то эти 180 тыс. т составят фактический дефицит в нашем секторе», — говорил он поле.рф. При этом отечественные семена пока не могут обеспечить продукт того же качества, что и зарубежные. Причем, по словам Санакина, это касается не только сои, но и большинства других культур.



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