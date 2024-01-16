Экспорт рапсового масла вырос на 72%

Рост экспорта объясняется рекордным урожаем, ограничительными мерами на отгрузки сырья, а также активным спросом Pixabay

В январе-декабре 2023 года экспорт рапсового масла из России составил 1,7 млн т, что на 72% выше, чем за аналогичный период 2022-го. Выручка за это время увеличилась на 20%. Основным импортером в 2023 году был Китай: поставки в республику составили 1,46 млн т, что в 2,2 раза превышает отгрузки годом ранее в физическом выражении и на 53% — в стоимостном, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.



Европейские страны также традиционно входят в число ведущих импортеров российского рапсового масла, однако их доля в общем объеме поставок уменьшается. Так, в течение прошлого года экспорт рапсового масла в Латвию в физическом выражении сократился на 20% до 76 тыс. т, а в стоимостном — на 47%. Отгрузки в Норвегию снизились в четыре раза до 16 тыс. т в натуральном объеме и в 6,7 раза — в денежном. Также в топ-5 покупателей входят Турция (9,2 тыс. т, минус 62%) и Беларусь (8,2 тыс. т, плюс 12%).



В последние годы Россия наращивает производство и экспорт рапсового масла, прокомментировал «Агроэкспорту» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, благодаря рекордному урожаю и защитным мерам Минсельхоза по загрузке перерабатывающих мощностей в сезоне-2022/23 был произведен рекордный объем рапсового масла — около 1,5 млн т, что на 75% больше, чем в сезоне-2021/22. Почти весь объем был отправлен на экспорт, отмечает он. В текущем сезоне производство рапсового масла будет близко к рекорду прошлого сельхозгода и ожидается на уровне 1,4 млн т. «Поскольку внутри страны потребление рапсового масла составляет не более 50 тыс. т в год, весь остальной объем планируется отправить на внешние рынки», — сказал Мальцев.



По данным Oleoscope, с января по ноябрь 2023 года Россия реализовала на внешние рынки почти 1,5 млн т рапсового масла, что на 70% выше уровня в аналогичные месяцы 2022-го. Свыше 90% от объема было направлено в Китай. При этом заметно сократили закупки страны Европы: в частности, Латвия и Норвегия — суммарно практически в 1,5 раза до 85 тыс. т. Немного просели отгрузки в Турцию — на 3 тыс. т до 9 тыс. т. Поставки рапсового масла в Иран, напротив, выросли втрое — до 15 тыс. т.



При этом Китай также закупает большие объемы не только отечественного рапсового масла, но и самого рапса — за 11 месяцев 2023 года в республику было отправлено 325 тыс. т маслосемян, они идут через пункт пропуска Забайкальск, после чего перерабатываются на китайских МЭЗах, говорит аналитик информационно-аналитического агентства Oleoscope Кирилл Лозовой. Таким образом Россия теряет часть добавленной стоимости в структуре экспорта, поскольку переработчикам в восточной части страны по-прежнему трудно конкурировать с экспортерами сырья, отметил Лозовой.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что рост экспорта логичен, поскольку эти данные «Агроэкспорта» отражают рекордное производство рапса и рапсового масла в прошлом сезоне, а также сильный старт переработки и высокий спрос в начале текущего сезона. Лозовой также говорит, что отгрузки рапсового масла увеличиваются на фоне высоких урожаев рапса и действующего запрета на экспорт семян. В совокупности эти факторы также позволили увеличить объемы переработки культуры в прошлом году сразу на треть — до 3,4 млн т. «Российский рынок рапсового масла — достаточно классический пример экспортно-ориентированного блока АПК. Серьезных изменений во внутреннем потреблении продукта нет. В последние годы показатель находится на уровне 40 тыс. т и предпосылок к существенному росту пока не фиксируется», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.



Однако увеличение отгрузок обусловлено не только ростом урожая и ограничительными мерами: в мире рапсовое масло пользуется высоким спросом, отмечает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Так, глобальное производство превышает 33 млн т, экспорт — 7,3 млн т, пищевое потребление — 23 млн т, промышленное — 9,4 млн т, оно в значительной степени формируется биотопливом. «Производство рапсового масла больше, чем подсолнечного, то есть это хорошая рыночная позиция. С другой стороны, такой объем роста при снижении цены объясним — мировые цены просели», — говорит Корбут. По его мнению, по итогам этого года экспорт может быть чуть выше, чем в прошлом.



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