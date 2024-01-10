Россия увеличила экспорт зернобобовых до исторического максимума

Экспорт гороха увеличился в 2,5 раза и достиг почти 2,5 млн тонн Freepik.com

За 11 месяцев 2023 года экспорт зернобобовых культур из России увеличился до более чем 3,2 млн т, что является историческим максимумом и в 2,5 раза превышает объем аналогичного периода 2022 года. В денежном выражении экспорт вырос в два раза. Основная доля поставок в физическом объеме (77%) пришлась на горох. Еще 15% — на нут и 8% — на чечевицу. Об этом сообщила пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.



Экспорт гороха увеличился в 2,5 раза и достиг почти 2,5 млн т, а выручка от его экспорта выросла почти в два раза. Китай, который открыл свой рынок для российского гороха в конце 2022 года, стал основным покупателем этой культуры в 2023 году. За 11 месяцев Россия поставила туда 915 тыс. т гороха. Также среди крупнейших импортеров российского гороха — Испания, увеличившая закупки в 27 раз до 599 тыс. т, и Турция (298 тыс. т, минус 17%).



Экспортные поставки нута за 11 месяцев 2023 года увеличились в 2,3 раза до 489 тыс. т и вдвое в стоимостном выражении. Наибольшие объемы российского нута были отправлены в Турцию — 223 тыс. т, что в 4,6 раза больше, чем за январь-ноябрь 2022 года. В первую тройку покупателей также вошли Пакистан (133 тыс. т, +66%) и Египет (18 тыс. т, в 2,2 раза больше).



В январе-ноябре 2023 года на внешние рынки было отгружено 268 тыс. т чечевицы, что в 2,9 раза больше аналогичного периода предыдущего года. Лидером среди импортеров российской чечевицы стала Турция, увеличившая закупки в 3,7 раза до 112 тыс. т. На втором месте Индия: за 11 месяцев в эту страну поставлено более 41 тыс. т чечевицы против всего лишь 397 т за январь-ноябрь 2022 года. На третьем месте — ОАЭ с 15 тыс. т (в 2,5 раза больше, чем годом ранее).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что за пять месяцев текущего сезона Россия поставила рекорд по экспорту гороха и чечевицы. По его словам, «до рекордных поставок по нуту России еще далеко». «Основной покупатель гороха — Китай. Чечевица идет в Турцию, Бангладеш, Пакистан и другие страны. Нарастить поставки нам удалось потому, что рекордный объем производства гороха совпал с открытием для России рынка Китая. Кроме того, мы научилась отправлять в Китай огромные партии и правильно выстроили логистику», — пояснил эксперт. Он отметил, что экспортные цены на зернобобовые не слишком высокие, это объясняется аналогичной ситуацией со стоимостью всех зерновых.



15 декабря «Интерфакс» писал, что в связи с отменой Индией ввозной пошлины на горох (ранее пошлина составляла 50% от таможенной стоимости), Россия может начать экспорт агрокультуры в эту страну. Однако председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин тогда говорил, что стоит ожидать небольших объемов поставок. «Это окно будет открыто только до 31 марта 2024 года. Мы, конечно, попытаемся воспользоваться этой возможностью и отправить некоторое количество гороха, но не стоит ожидать значительных результатов», — отмечал он.



По его словам, решение Индии, скорее всего, направлено на психологическое воздействие на внутренний рынок страны, что уже привело к снижению цен. Индия ежегодно импортирует около 500 тыс. т чечевицы, преимущественно из Канады и Австралии. Зернин уверен, что Россия могла бы успешно конкурировать с этими странами. «С начала текущего сезона мы уже поставили в Индию примерно 16 тыс. т гороха и видим потенциал для дальнейшего увеличения поставок», — добавлял он.



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