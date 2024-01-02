Хороший урожай, рекордный экспорт масла и открытие Китая для свинины

В прошедшем году цены на свинину не снизились, как ожидалось Ю. Эйвазова

Прошедший год был богатым на события в АПК — как позитивные, так и не очень. «Агроинвестор» традиционно спросил у отраслевых экспертов, какие события, по их мнению, стали самыми важными для отрасли, и как в целом они оценивают 2023 год.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько:



- К топ-3 событий 2023 года в АПК, во-первых, отнесу очередные очень высокие урожаи зерновых, масличных, сахарной свеклы. Второе — снижение доходности и маржинальности производства основных растениеводческих культур. Третье — противоречивые итоги в животноводстве: с одной стороны — долгожданный прорыв в направлении экспорта в Китай отечественной продукции свиноводства, с другой — сложная эпизоотическая ситуация в птицеводческом секторе.



В целом, сельскохозяйственная отрасль закончила год, как и предполагалось, с небольшим ростом валового производства. Но есть некоторые риски и неопределенности, которые переходят на следующий сезон. Они связаны с обеспеченностью качественными семенами по ряду культур, в том числе сахарной свекле и подсолнечнику. Также остаются эпизоотические риски. Наконец, есть риски и неопределенности, связанные с ростом стоимости сельхозтехники и запчастей, а также непростая ситуация с рабочей силой в сельском хозяйстве и пищевых отраслях.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев:



- Первым событием, оказавшим влияние на всю свиноводческую отрасль, является окончательно сформировавшийся к середине года взрывной рост спроса на свинину. В начале года в связи с тем, что у нас идет постоянный прирост производства, мы прогнозировали снижение среднегодовых цен на свинину примерно на 5-6%. И первое полугодие это подтверждало — средняя цена за этот период 2023-го была примерно на 4-5% ниже той, что сформировалась в 2022-м. Но рост спроса начиная с мая-июня, прежде всего за счет увеличения реальных доходов населения, в первую очередь малообеспеченных слоев, переломил тренд на снижение оптовых цен и наоборот, привел к их росту. Мы ожидаем, что средняя цена за 2023 год окажется на 5-6% выше средней за 2022-й. И, конечно, этот фактор оказал положительное влияние на финансовое состояние свиноводческих предприятий.



Вторым важным для отрасли событием, безусловно, является открытие китайского рынка для нашей свинины. Это решение не повлияло на деятельность отрасли в 2023-м, но оно стало заключительным этапом предыдущей десятилетней работы всех органов власти и бизнеса по открытию китайского рынка. И подписание 19 декабря окончательного протокола в Пекине между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая о том, что все условия и требования к российской свинине согласованы, дает возможность рассчитывать, что поставки нашей свинины в Китай могут начаться уже в конце января. Конечно, есть еще несколько технических вопросов, в числе которых — окончательная аттестация российских предприятий. Сейчас этот процесс идет. В целом, открытие экспорта в Китай имеет огромное стратегическое значение для будущего развития свиноводства.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев:



- Ключевое событие уходящего года — это начало процесса консолидации отрасли. На рынке произошли достаточно существенные объединения группы «Русагро» с «НМЖК», «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева - с «Югом Руси», приобретение бизнеса американской агропромышленной компании Bunge - маслозавода в Воронежской области — «ЭксОйл групп». Мы считаем, что укрупнение и усиление участников рынка еще сильнее будет влиять на его конъюнктуру. Кроме того, конечно же важны новые проекты, которые были анонсированы и по факту реализации которых отрасль достигнет целевых показателей по объему перерабатывающих мощностей.



Хочется отметить и достижения отрасли. По экспорту 2023 год закончился с рекордными показателями: за рубеж было отправлено более 10,5 млн т масложировой продукции, что на 29% больше, чем в 2022 году. Отгрузки растительных масел выросли почти на 1,4 млн т, достигнув 6,3 млн т. Львиная доля приходится на подсолнечное масло — объем отгрузок выше 4 млн т, также существенно увеличился вывоз рапсового масла, превысив 1,5 млн т. Шротов экспортировано почти на 1 млн т больше, чем годом ранее, около 4 млн т.



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