В 2023 году выручка от экспорта продукции АПК выросла на 14%

Основными экспортными товарами традиционно являются зерновые и масложировая продукция flickr.com

Объем экспорта агропромышленной продукции из России в 2023 году оценочно увеличился на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, рассказала в интервью РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что Россия поставляла продовольствие в 169 стран, среди основных партнеров — Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия и Узбекистан. В 2022 году Россия экспортировала продукцию АПК на $41,6 млрд, по итогам 2023-го ожидается рост до более чем $45 млрд.



В 2022 и в 2023 годах Россия собрала два рекордных в истории урожая зерновых и масличных. Основной эффект от этого на экспорт пришелся на 2023-й — и первая половина года, которая соответствует сезону продаж урожая 2022-го, и вторая, когда уже шли продажи урожая 2023 года, показали рост в натуральном выражении, говорит вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. По ее оценке, в натуральном объеме суммарно экспорт зерновых и растительных масел вырос более чем на треть. В стоимостном выражении, несмотря на практически непрерывное снижение цен с середины 2022 года, показатели также увеличились, особенно по зерну.



Важным фактором стал и рост экспорта рыбной продукции — на 7% в натуральном выражении благодаря восстановлению после пандемии рынка Китая, прокомментировала Снитко «Агроинвестору». «Эти три группы товаров сделали основной вклад в рост стоимостного показателя экспорта продукции АПК. Впрочем, прогресс наблюдается и в некоторых других сегментах, которые занимают незначительные позиции в структуре вывоза, но тоже важны — например, мяса и муки», — добавила эксперт.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский также сказал «Агроинвестору», что основной фактор роста экспорта — рекордные урожаи зерновых и масличных последних двух сезонов. Показатель экспорта 2022 года еще отражал вывоз относительно низкого урожая 2021-го. «Действующие с 2021 года ограничения экспорта основных видов зерна стимулируют рост вывоза альтернативных продуктов, например муки и зернобобовых. Более низкие экспортные цены на зерно и масложировую продукцию в 2023 году по сравнению с 2022-м могли снизить стоимостной объем экспорта этих отраслей более чем на 20%», — считает аналитик.



Он отметил, что основные риски экспорта, связанные с нарушением черноморского судоходства, не были реализованы, физическое движение товаров не ограничивалось. Развитию поставок способствовало расширение логистики, например упорядочивание отгрузок зерна на китайский рынок и увеличение портовых мощностей на Балтике.



В интервью РИА «Новости» Абрамченко также рассказал, что доля расчетов в рублях за поставки агропродукции из России в 2023 году достигла 7,8%. Российское продовольствие за рубли приобретают в том числе Сирия, Казахстан и Иран. Осенью 2023 года правительство России утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета. Среди продукции в перечне — мясо птицы, молоко, пшеница и подсолнечное масло. Абрамченко также подчеркнула, что все инструменты для обеспечения торговли в национальных валютах уже созданы. Национальная товарная биржа (НТБ) активно работает в этом направлении. Партнеры из Казахстана и Узбекистана проявляют интерес к поставкам сахара через инструменты НТБ.



В декабре руководитель центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов говорил, что в 2023 году Россия усилила сотрудничество с дружественными государствами. «Мы сместили фокус в их сторону, что позволило расширить поставки даже в те страны, которые раньше были аутсайдерами с точки зрения нашего экспорта. Поставки продукции АПК в дружественные страны в 2023 году выросли на 25%. Их доля в общем объеме аграрного экспорта уже составляет 87%. Экспорт в Китай в этом году увеличился на 58%, в Египет — на 19%, в Индию — на 56%», — приводил данные Краснов. Также он отмечал, что географическая диверсификация делает экспорт более устойчивым.



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