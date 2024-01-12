«Русагротранс» оценил экспорт зерна в декабре в 5,1 млн тонн

Экспорт пшеницы в январе может составить от 3,8 млн тонн до 4 млн тонн АО НК КТЖ

В декабре 2023 года объем экспорта зерновых составил 5,1 млн т, из которых 3,94 млн т пришлось на пшеницу, сообщил«Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс». Эксперты отметили, что фактические поставки превысили прогноз в 3,65 млн т благодаря увеличению темпов вывоза в последней декаде месяца. В итоге объем отгрузок вырос на 13% по сравнению с ноябрем 2023 года, когда было экспортировано 3,48 млн т пшеницы.



По данным «Русагротранса», в декабре морские терминалы Новороссийска и Туапсе увеличили объем отгрузок в 1,5 раза — с 1,4 млн т до 2,1 млн т. Также выросли поставки в Казахстан — с 200 тыс. т до 290 тыс. т. По прогнозам аналитиков центра, экспорт пшеницы в январе 2024 года может составить от 3,8 млн т до 4 млн т, в то время как в январе 2023 года этот показатель составил 4,3 млн т. Из общего объема экспорта зерновых в декабре, 2,44 млн т было доставлено по железной дороге. Это превышает предыдущий рекорд за октябрь 2023 года — 2,36 млн т. Аналитики отметили, что доля железнодорожных перевозок составила 48%, что значительно выше среднего показателя за последние пять лет в декабре (36%).



В то же время в конце декабря Российский зерновой союз сообщал, что с 1 по 25 декабря Россия экспортировала 3,1 млн т зерна, что на 27,5% меньше, чем в предыдущем году. Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина говорила, что объем отгрузок пшеницы сократился на 31%, достигнув 2,6 млн т в то время как экспорт ячменя уменьшился на 7,5%, составив 150 тыс. т. Одновременно отгрузки кукурузы увеличились на 2,4% до 362 тыс. т. Тюрина также отмечала, что общий объем экспорта основных зерновых в декабре оценивается примерно в 3,85 млн т, что на 26% меньше, чем в прошлом году. Она прогнозировала снижение вывоза пшеницы на 25% до 3,2 млн т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил «Агроинвестору», что в ноябре и декабре отгрузки зерна притормозились из-за непогоды. По итогам декабря он оценивал показатель поставок зерна в 4,9 млн т, включая 3,9 млн т пшеницы. В январе все будет зависеть от погоды и логистики, первые несколько дней января движений практически не будет, прогнозировал эксперт.



Между тем, президент Владимир Путин поддержал идею расширения льгот для транспортировки сельскохозяйственной продукции по морю, сообщает «Интерфакс». «Мы уже субсидируем перевозки при экспорте продукции, включая сельскохозяйственную. Чтобы стабилизировать цены внутри страны, можно подумать о субсидировании морских перевозок. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос, дадим соответствующее поручение правительству. Министерство экономического развития, Минтранс и Минсельхоз также примут участие в этой работе. Мы все взвесим», — сказал Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, отметив, что, по его мнению, такая мера является целесообразной.



Идею субсидирования морских перевозок агропродукции высказал генеральный директор компании «Агротек» Владимир Рубахин. Он отметил, что до 40% удорожания килограмма зерна обусловлено именно составляющей морской логистики. Поэтому субсидирование таких перевозок будет положительно сказываться на экономике предприятий, занимающихся производством продуктов питания.



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