В декабре отгрузки зерна на экспорт сократились почти на треть

Основным покупателем российской пшеницы в декабре стала Турция Pixabay

С 1 по 25 декабря Россия экспортировала 3,1 млн т зерна, что на 27,5% меньше, чем в прошлом году, говорится в мониторинге Российского зернового союза, с которым ознакомился «Агроинвестор». По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, объем отгрузок пшеницы сократился на 31%, достигнув 2,6 млн т, в то время как экспорт ячменя уменьшился на 7,5%, составив 150 тыс. т. Одновременно отгрузки кукурузы увеличились на 2,4% до 362 тыс. т.



Она сказала «Агроинвестору», что в декабре общий объем экспорта основных зерновых культур составит около 3,85 млн т, что на 26% меньше, чем в прошлом году. В том числе прогнозируется снижение вывоза пшеницы на 25% до 3,2 млн т. За первое полугодие текущего сезона планируется отправить на экспорт около 34 млн т основных зерновых культур, что на 3 млн т больше, чем годом ранее.



По словам Тюриной, основным покупателем российской пшеницы в декабре стала Турция с 454 тыс. т, что на 14,6% меньше, чем годом ранее. Второе место занял Пакистан с 230 тыс. т, хотя его закупки сократились более чем в два раза. Третье место у Индонезии — 200 тыс. т. Отгрузки в Египет снизились с 733 тыс. т до 153 тыс. т. Поставки в Нигерию увеличились в 13 раз, в Ливию — в 1,6 раза, в Тунис — на 23%. В Израиль было отправлено 53 тыс. т пшеницы против 2,8 тыс. т годом ранее. Также были зафиксированы отгрузки в Марокко (109 тыс. т), Мексику (почти 100 тыс. т) и ОАЭ (94 тыс. т), которые в прошлом декабре не покупатели российскую пшеницу.



Тюрина рассказала, что плохая погода в портах, особенно Черного моря, серьезно затруднила отгрузку зерна в декабре. Всего зерновые культуры отправлялись на экспорт через 20 портов против 24 в прошлом году. Например, отгрузки через порт Новороссийска снизились на 16%, рейдовая перевалка упала более чем в два раза. В Азове снижение составило 22%, в Ростове-на-Дону — 18%, в Тамани — 42%. «Зимняя погода остановила отгрузки через малые порты, работающие с судами типа река-море», — добавила она.



Накануне гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил «Агроинвестору», что в ноябре и декабре отгрузки зерна притормозились из-за непогоды. По итогам декабря показатель по поставкам зерна может составить 4,9 млн т, из которых 3,9 млн т — пшеницы. В январе все будет зависеть от погоды и логистики, первые несколько дней января движений практически не будет, отмечал эксперт.



Россельхознадзор 26 декабря сообщил о расширении рынков сбыта российского зерна и снятии барьеров и ограничений в 2023 году. Так, по данным ФГИС «Аргус-Фито», на 17 декабря 2023 года экспорт зерна и продуктов его переработки из России превысил 79,9 млн т, что на 58% или 29,4 млн т больше, чем за аналогичный период 2022 года (50,5 млн т). Основной объем отгрузок пришелся на страны Ближнего Востока, Африки и Азии.



В этом году значительно увеличился объем отгрузок зерна в такие дружественные страны, как Бразилия, Танзания, Йемен, Бангладеш, Тунис и другие. Также увеличились поставки зерна в страны Евразийского экономического союза, в частности в Киргизию (+44% до 688 тыс. т), Казахстан (+43% до 4,7 млн т) и Белоруссию (+46% до 1,8 млн т). Расширение географии экспорта в этом году произошло за счет поставок кукурузы в Египет, Оман, Катар, Венесуэлу и Сербию. Также начались поставки гороха в Португалию, Венгрию, Алжир, Индию и КНДР.



На прошлой неделе аналитический центр «Русагротранса» прогнозировал, что экспорт пшеницы из России в декабре ожидается на уровне 3,8-3,9 млн т, включая поставки в страны Евразийского экономического союза. Аналитики уточняли, что прогноз был уменьшен с 4,5 млн т из-за нестабильной погоды в южных портах, что привело к более низким темпам отгрузок. В декабре прошлого года было вывезено 4,56 млн т пшеницы. По данным компании, на долю топ-10 экспортеров приходится 73% поставок пшеницы и 67% поставок зерна. Топ-5 экспортеров занимают 60% экспорта пшеницы и 55% зерна.



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