ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о беспошлинной торговле

Основная сложность в продовольственной торговле с Ираном не в пошлинах: между странами пока нет базовой модели для расчетов Pixabay

Соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном планируется подписать в ходе встречи глав стран «пятерки», которая пройдет 25 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев. С 2019 года между странами ЕАЭС и Ираном действует временное соглашение, которое охватывает только 360 товарных позиций из 12 тыс. После подписания документа снижение пошлин затронет 90% всех позиций и более 99% поставок из стран ЕАЭС. По словам Слепнева, новое соглашение позволит нарастить поставки до $18-20 млрд в год в течение пяти-семи лет, пишет «Коммерсантъ»



Иран не является членом ВТО, что делает его очень закрытым рынком, и средний тариф на импорт составляет 30%. В рамках новой зоны свободной торговли уровень пошлин снизится до 4,5%. «Это $380 млн экономии в год на пошлинах», — отметил Слепнев. Для иранских же товаров средний тариф будет уменьшен с 6,6% до 0,8%. Соглашение также предполагает снижение нетарифных барьеров в сферах технического регулирования (будет упрощен доступ к сертификации товаров), санитарных и фитосанитарных мер, таможенного регулирования, мер защиты рынка и правил определения происхождения товаров. Снижение пошлин на компоненты также должно облегчить локализацию производств.



Для Ирана зона свободной торговли с ЕАЭС — первое подобное соглашение, для «пятерки» фактически второе — первое заключено с Вьетнамом в 2016 году. Также действует соглашение с Сербией (но ранее беспошлинная торговля закреплялась двусторонними договорами), соглашение же с Сингапуром подписано, но не ратифицировано.

Сейчас ЕАЭС экспортирует в Иран в основном пшеницу, масла и продукцию металлургии, Иран поставляет продовольствие: фрукты, овощи, орехи. Теперь поставки расширятся в связи с замещением западной продукции на российском рынке, отмечает Слепнев. Расширение экспорта, по его словам, возможно не только за счет пшеницы, но и других видов зерновых, баранины и мяса птицы, переработанной и кондитерской продукции, а также товаров промышленной группы — продукции металлургии, удобрений и др.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что сильного воздействия на торговлю продовольствием двух стран данная мера, взятая сама по себе, вряд ли окажет. Так, новый режим не затрагивает экспортных пошлин, применяемых Россией на ряде ключевых рынков, объясняет он. Также остаются и многочисленные фитосанитарные барьеры. К тому же основная сложность в продовольственной торговле с Ираном не в пошлинах: между странами пока не создана базовая модель для финансовых расчетов. «Поэтому нашу взаимную торговлю постоянно лихорадит», — добавляет он.



По мнению аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, процесс либерализации взаимной торговли в рамках соглашения более протекционистский для Ирана, чем для остальных участников. «Текущее соглашение с Ираном носит, скорее, агропромышленный характер, однако ЕАЭС предоставляет преференции на более чем 120 позиций сельскохозяйственного сектора, в то же время преференции Ирана затрагивают только около 100 позиций. Это же касается и других условий либерализации торговли», — прокомментировал «Агроинвестору» Дудченко.



Так, продолжает он, преференции Ирана практически не будут распространяться на наиболее крупные статьи импорта, в том числе приблизительно на 40% агропродовольственных позиций: среди них ячмень и кукуруза (преимущественный экспорт из России). Самые большие преференции приходятся на рис и гречиху, однако их доля в иранском импорте крайне мала. При этом ЕАЭС обнулит товарные пошлины на 40 позиций, в том числе на ключевые для Ирана: виноград, цитрусовые, а также финики, инжир, ананасы, авокадо, манго, гуайява. По этим позициям, видимо, следует ожидать роста импорта из Ирана, считает аналитик.



По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, создание зоны свободной торговли позволит улучшить сбыт российских товаров. Также оно дает дополнительные стимулы к развитию поставок агропродукции по транспортному коридору «Север — Юг». Вместе с тем зона свободной торговли создает конкурентную среду: все страны ЕАЭС будут конкурировать на рынке Ирана на равных условиях.



Радикального увеличения поставок зерновых, несмотря на соглашение, ждать не стоит, считает эксперт. Однако, если производство кукурузы в России продолжит расти и преференции будут на нее распространяться, то эта агрокультура выглядит очень перспективной для поставок в Иран. Также Корбут отмечает потенциал отгрузок шротов и жмыхов для комбикормовой промышленности. «Неплохо смотрится ситуация с бараниной: логистика достаточно близкая, и можно отправлять живых животных в Иран. То есть спектр очень широкий и в одну сторону, и в другую. Те же фрукты, ранние овощи, фисташки из Ирана тоже могут прийти на наш рынок, что способствует развитию конкурентной среды, а отсутствие пошлины сделает цены ниже», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

