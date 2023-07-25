В 2023 году сохранится волатильность себестоимости продукции АПК и продолжат меняться направления экспорта Pixabay

За последние пять лет Россия увеличила свою долю на мировых продовольственных рынках в 1,5 раза: если в 2017 году на страну приходилось 1,4% мирового экспорта продовольствия, то в 2022-м — 2,1%. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин сказал на презентации первого российского экспертно-аналитического ежегодника «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля АПК 2022/23», подготовленного МГИМО и федеральным центром «Агроэкспорт». «С повышением роли России на мировом рынке возрастает потребность в нашей экспертизе. Наша оценка мирового рынка, тех событий, которые происходят, становится все более значимой», — отметил он. По данным «Агроэкспорта», Россия находится на 17 месте в рейтинге основных мировых экспортеров продовольствия. В 2022 году поставки сельхозсырья и продовольствия за рубеж составили $41,6 млрд против $37,1 млрд в 2021-м.



В 2023 году экспорт продукции АПК из России продолжит расти — так считают 56% российских и 55% иностранных респондентов, которых опросила компания «Технологии Доверия» («ТеДо»). Результаты «Экспортного барометра» в ходе презентации представил гендиректор компании «Технологии Доверия — Консультирование» Михаил Магрилов. Участниками исследования стали более 100 экспертов: 56% из России, 44% — из 17 зарубежных стран. Респонденты представляли отраслевые союзы, консалтинговые компании, различные сектора производства и переработки сельхозпродукции и др.



В 2022 году основными трендами, определившими мировой рынок продукции АПК, стали снижение доступности логистических услуг (61% респондентов, можно было дать несколько вариантов ответа), ужесточение санкционных режимов (56%) и последствия пандемии COVID-19 (51%). При этом о логистических сложностях сказали 66% российских участников опроса и только 54% — зарубежных. Проблему санкций упомянул 71% респондентов из России и лишь 37% иностранцев. Последствия пандемии посчитали важным фактором 39% российских экспертов и 67% — иностранных.



Хотя важность роли природно-климатических факторов назвали в целом 8% опрошенных, они проходят красной нитью во всех ответах, обратил внимание Магрилов. Этот год самый жаркий на Земле за всю историю наблюдений, и если где-то фактор повышения температуры может положительно повлиять на урожай, то где-то — как, например, в Европе — приведет к падению валовых сборов, добавил он.



Около 85% иностранных участников опроса сказали, что в прошлом году столкнулись с трудностями при импорте продовольствия. Больше всего таких респондентов связаны с сектором бакалеи (67%), масложировым сектором (55%) и производством полуфабрикатов (50%). Респонденты из Индии, Туниса, ОАЭ и Турции отметили недостаточно высокий уровень доступности продукции АПК в их странах. При этом 50% зарубежных участников опроса заявили о росте импорта продовольствия в 2022 году, 18% — о сохранении поставок на уровне 2021-го. «То есть перебои с поставками не мешают их росту», — подчеркнул Магрилов.



Около половины российских респондентов сообщили, что фактический объем их внешнеэкономической деятельности в прошлом году оказался ниже запланированного. Из них 93% обратили внимание на падение доступности и удорожание логистики, 49% сказали о проблемах с финансированием сделок, 42% посетовали на уход традиционных бизнес-партнеров, 41% респондентов столкнулся с проблемой в поставках импортных средств производства, 25% участников отметили снижение покупательской способности в странах-импортерах.



Вместе с тем, респонденты, отметившие рост российского агроэкспорта в прошлом году, говорили о позитивном влиянии программ господдержки (68%), открытии новых рынков (39%), повышении ценовой конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках (29%). «Три четверти российских респондентов сообщили о выходе на новые рынки или выводе на экспорт новой продукции», — привел данные Магрилов, добавив, что «это похоже на перегруппировку перед ростом». Он также обратил внимание, что если зарубежные участники опроса тревожно смотрят на природно-климатические факторы, то российских респондентов климатические сюрпризы не пугают: 25% опрошенных отметили благоприятные природно-климатические условия для развития экспорта.



Среди топ-3 ключевых трендов 2023 года участники опроса отметили изменение себестоимости продукции (61%), переориентацию на новые рынки сбыта (50%), а также стремление стран к увеличению самообеспеченности продукцией АПК (50%). По мнению российских и иностранных респондентов, в 2023 году сохранится волатильность себестоимости продукции АПК и продолжат меняться как направления экспорта, так и доля внутреннего потребления, говорится в презентации «ТеДо». Самыми непредсказуемыми факторами для агроэкспорта в этом году российские респонденты назвали логистику, доступность ресурсов для производства и надежность зарубежных партнеров. Наиболее предсказуемым им кажется поведение потребителей.



При этом лишь 30% российских респондентов планируют экспортную деятельность более, чем на год вперед. Среди иностранных участников опроса таких 43%. По словам Магрилова, это говорит о том, что зарубежные игроки больше склонны к долгосрочному планированию даже при текущем уровне неопределенности. Планы на горизонте полугода-года строят 31% российских респондентов и 30% иностранных. Менее чем на полгода вперед внешнеэкономическую деятельность планируют 25% российских и 28% иностранных участников опроса. При этом 14% экспертов из России сказали, что у них вообще нет таких планов.



Среди российских участников опроса, планирующих развивать экспорт, 66% респондентов сказали, что намерены выходить на новые внешние рынки, 45% рассчитывают вывести новую продукцию на свои традиционные рынки, 38% думают о расширении пула дистрибуторов, 34% рассчитывают на поставки с использованием каналов электронной коммерции, 23% хотят развивать экспорт с использованием СТМ иностранных торговых сетей, 15% видят перспективы создания собственной дистрибуции за рубежом. Наиболее быстрого роста рынка АПК в этом году российские участники опроса ожидают от Ближнего Востока и Северной Африки (49%), а также Азиатско-Тихоокеанского региона (37%). Самыми перспективными для развития экспорта продовольствия российские участники ВЭД считают КНР, Саудовскую Аравию, Индию, Иран, Египет, ОАЭ и Пакистан.



При этом иностранные респонденты уверены, что наиболее важным фактором успеха для импорта продукции в их страны являются цена (80%), качество (62%) и скорость поставки (49%). При этом наличие сертификатов и визуальное оформление влияют слабо (13% и 11% соответственно). Также зарубежные участники опроса обратили внимание на невысокий уровень доступности информации о российских товарах и условиях для их импорта.



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