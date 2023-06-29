Экспорт сахара по итогам сезона может увеличиться

Производство сахара с учетом переработки сиропа и мелассы в сезоне-2022/23 вырастет на 10,4% и составит 6,2 млн тонн Pixabay

Экспорт сахара из России по итогам текущего сезона (с августа 2022 года по июль 2023-го) может превысить показатель предыдущего маркетингового года на 6% и превысить 330 тыс. т. Об этом пoлe.рф сказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, в текущем сезоне экспорт сахара составляет около 30 тыс. т в месяц, а за сезон-2022/23 планируется вывезти примерно 330-340 тыс. т, что превышает прошлогодний показатель в 317 тыс. т.



Основными импортерами российского сахара являются Казахстан и страны азиатской территории бывшего СССР, а также Белоруссия, Молдавия, Афганистан, Иран, Монголия и КНДР. Однако сдерживающим фактором для наращивания вывоза сахара и другой продукции высокой переработки аналитик назвал неразвитую логистику морского контейнерного экспорта, которая «в разы дороже, чем в большинстве стран мира». Мощностей портов на Юге и на Балтике также недостаточно, считает эксперт. Иванов также отметил, что рынок Сербии открыт для российских товаров, но доставка через Белоруссию и Польшу является сложной.



Председатель правления Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин ранее говорил, что производство сахара в России в текущем сезоне превысит внутренний спрос на 3,3% и составит 6,1 млн т, что позволит направить излишки на экспорт. Иванов напомнил, что Россия живет «в эру перепроизводства сахара» с сезона-2016/17 года и производит больше, чем потребляет. По оценке ИКАР, производство сахара с учетом переработки сиропа и мелассы в сезоне-2022/23 вырастет на 10,4% и составит 6,2 млн т против 5,61 млн т в сезоне-2021/22.



Согласно материалам ИКАР, которые есть в распоряжении «Агроинвестора», к 20 июня сев свеклы в России был почти закончен. Всего посеяно немногим больше 1 млн га, что практически равно показателю 2022 года. Из них на Юге — 247,5 тыс. га (241 тыс. га годом ранее), в Центре — 622,9 тыс. га (635,6 тыс. га), на Волга-Урале — 152 тыс. га (140,9 тыс. га), на Алтае — 24 тыс. га (25,2 тыс. га).



Ночные заморозки в Центре России и на Волга-Урале в конце апреля — начале мая повредили часть посевов свеклы, местами были пересевы, рассказал «Агроинвестору» Иванов. По предварительной оценке ИКАР, общее влияние неблагоприятной погоды на сахарную свеклу пока несущественно.



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