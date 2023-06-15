«Рустарк» запустит первую очередь нового завода в сезоне-2025/26

Первая очередь комплекса глубокой переработки кукурузы станет крупнейшим промышленным биотехнологическим проектом России «Рустарк»

Компания «Рустарк» (ранее — крахмальный завод «Гулькевичский») и администрация Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве производственного комплекса по глубокой переработке зерна на территории промышленного парка в Армавире. Общая сумма инвестиций в три очереди составит 60 млрд руб. Первая очередь комплекса начнет выпуск продукции в сезоне-2025/26. Строительство второй очереди намечено на период 2026—2028 годов, третьей — на 2027-2030 годы. С учетом существующего производства «Рустарк» и новых мощностей в промпарке Армавир, Краснодарский край станет лидером по глубокой переработке зерна в России, говорится в сообщении компании.



Первая очередь комплекса станет крупнейшим промышленным биотехнологическим проектом в России. На заводе будут производиться лимонная и молочные кислоты пищевого качества, востребованные рынком полисахариды, в том числе ксантановая камедь как для пищевой, так и для нефтегазовой отраслей. После возведения первой очереди предприятие выйдет на мощность переработки 1,5 тыс. т кукурузы в сутки. К окончанию строительства всего комплекса мощности заводов позволят перерабатывать до 5 тыс. т кукурузы в сутки. После ввода трех очередей «Рустарк» намерен стать глобальным игроком на рынке промышленных биотехнологий.



«Промышленные биотехнологии — одно из самых перспективных направлений переработки возобновляемого сырья на глобальном уровне, — отметил гендиректор «Рустарк» Роман Козырев. — Они обеспечивают решение огромного комплекса задач в области пищевой безопасности человечества, сохранения окружающей среды, получения новых видов востребованной продукции с приставкой “био”: биополимеров, биохимических компонентов и биопластиков».



Глава компании подчеркнул, что технологии, которые «Рустарк» будет использовать в промпарке Армавира, разработаны компанией совместно с ведущими российскими учеными. «Уровень технологической локализации беспрецедентен для отрасли глубокой переработки зерна на всей цепочке производственных переделов, от первичного разделения зерна до сложных биотехнологий конечной продукции», — отметил он. Представитель компании также уточнила «Агроинвестору», что проектированием предприятия занимались российские специалисты, такие компетенции являются уникальными для отечественного рынка.



К 2030 году «Рустарк» планирует составить конкуренцию таким мировым игрокам как Cargill, ADM и ведущим китайским производителям продукции глубокой переработки зерна благодаря объединению промышленного потенциала российской науки и фактору более низкой стоимости сырьевых и энергетических ресурсов. «Подобный опыт у компании есть, и он отработан: в 2019 году мы первые вывели на российский рынок инновационный продукт мальтодекстрин, вытеснили иностранные аналоги и буквально за один год начали продавать его в 35 стран», — напомнил Козырев.



«Сейчас глубокой переработке зернового сырья подвергается лишь около 2% всего объема российского урожая — это крайне низкий показатель, а значит, нам есть куда расти, — ранее рассказывал «Агроинвестору» Козырев. — С учетом наличия свободной земли и запасов пресной воды в ближайшей перспективе именно Россия сможет наращивать производство зерна как источника пищи и возобновляемого сырья для биотехнологий, в отличие от других стран, где агропромышленные ресурсы уже максимально распределены».



Локация предприятия позволит использовать весь потенциал региона, где сосредоточено основное производство сельхозпродукции в стране, а также отработаны логистические цепочки. «В России нет собственного производства лимонной и молочной кислот, рынок полностью зависит от импорта. Новый завод способен вытеснить с рынка иностранные аналоги, насытить внутренний рынок и поставлять продукцию на экспорт, — делится Козырев. — Мы планируем поставлять нашу продукцию на экспорт через порт города Новороссийска, а также отправлять ее по всей России по существующим сбытовым каналам».



О том, что «Рустарк» планирует вложить в расширение глубокой переработки зерна 60 млрд руб., «Агроинвестор» писал в декабре прошлого года. Кроме проекта в Армавире, компания планирует открыть производство в особой экономической зоне Липецка, а также создать научно-исследовательский центр в Сколково.



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