Амурская область рассчитывает перерабатывать 75% своего урожая сои

В прошлом году из собранных 1,6 млн тонн переработали менее 23% Pixabay

Правительство Амурской области поставило задачу перерабатывать 75% выращенной в регионе сои, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора области Василия Орлова. В прошлом году урожай агрокультуры в Приамурье составил 1,6 млн т, что, по словам Орлова, «уникально хороший» результат для региона. «Считаю, что этого результата можно достигать ежегодно. <…> Но надо, конечно, перерабатывать ее у нас в регионе, с высокой добавленной стоимостью она будет еще более рентабельной, потому что тогда в пересчете железнодорожный тариф [на перевозку продукции] меньше влияния оказывает на конечную стоимость продукции», — цитирует его ТАСС.



Из урожая прошлого года было переработано только 365 тыс. т — менее 23%. Как и другие регионы-производители сои в Дальневосточном федеральном округе, большую часть сои Амурская область поставляет на экспорт в виде сырья, преимущественно в Китай. Увеличить долю перерабатываемой в регионе сои предполагается, в частности, за счет завода, который строит группа компаний «Содружество». «У них своей земли нет, они будут просто оператором на рынке, будут покупать сою у близлежащих хозяйств, — пояснил Орлов. — Это для нас очень хорошо, потому что это в том числе даст хорошую цену для аграриев, соответственно, большую рентабельность».



«Содружество» планирует начать строительство завода по глубокой переработке сои в Амурской области в 2024 году. Предприятие расположится рядом с Белогорском, чтобы компания могла пользоваться льготами и преференциями, будут расширены границы территории опережающего развития «Амурская». Новый завод сможет переработать около 40% амурского урожая сои, оценивал в феврале этого года Орлов.



«На наш взгляд, целесообразно экономически поддержать проекты по наращиванию перерабатывающих мощностей сои на Дальнем Востоке путем поэтапного увеличения размера экспортной пошлины на сою в сезоне-2023/24 до 25%, а в сезоне-2024/25 поднять ее до 35%, — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. — Если такое решение будет принято уже в этом году, это стало бы хорошим сигналом инвесторам для ускорения реализации их проектов по переработке сои».



По словам Мальцева, действующая сейчас пошлина в 20% на экспорт сои не является заградительной, учитывая существенные объемы продолжающегося экспорта, который в этом сезоне вырос в два раза по сравнению с прошлым. «И, конечно, она недостаточна для интенсивного наращивания мощностей по переработке», — добавляет он.



В январе «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз может выйти с инициативой об увеличении экспортной пошлины на сою с 20% до 50%. Новая ставка может начать действовать с 2025 года. Экспортная пошлина на сою была введена в конце декабря 2020 года для предотвращения роста стоимости продуктов переработки — масла и шрота. Тогда ставка составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. С 1 июля 2021 года ее снизили до 20%, но не менее $100 за тонну. В сентябре 2022 года действие пошлины продлили до конца 2024-го.





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