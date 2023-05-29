Россия и Беларусь должны совместно развивать биотехнологии

В прошлом году импорт лизина в Россию вырос в два раза в денежном выражении Т. Кулистикова

Россия и Беларусь должны развивать биотехнологическую отрасль для замещения импорта и наращивания экспортного потенциала как ключевого вектора сотрудничества. Об этом говорили участники прошедшего в Минске Первого биотехнологического форума Союзного государства. Как отметил в ходе выступления гендиректор Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) Даниил Урицкий, чтобы исполнить поручение глав государств — Владимира Путина и Александра Лукашенко — и сделать слова «импортозамещение» и «взаимодополняющая промкооперация» не лозунгами, а элементами жизни, необходимо совместно планировать объемы производства.



«В Советском союзе был госплан, мы сейчас живем в рыночной, иногда бардачной экономике, тогда как в Европе госплан до сих пор есть, — подчеркнул глава БНБК. — Сейчас наша компания, а также российские “Завод премиксов №1” и “Аминосиб” вместе могут обеспечить потребности России и Беларуси в лизин-сульфате — 150 тыс. т. В принципе, новые заводы по его выпуску строить не нужно, иначе у всех будут проблемы. А вот, например, лизин-моногидрохлорид еще в дефиците».



По словам члена совета директоров БНБК, гендиректора компании «Адам Био» (дистрибутор продукции БНБК в России) Льва Деньгова, аграрные ведомства двух государств договорились производить продукцию в тесной координации и синхронизировать свои действия, чтобы не запускались новые проекты, продукция которых не нужна на рынке, поскольку действующие предприятия обеспечивают необходимые объемы.



Объединение производственных мощностей позволит снизить влияние внешних факторов, которые сказывались на бизнесе в последние годы, отметил исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. По его словам, в прошлом году импорт лизина в Россию вырос в два раза в денежном выражении и составил $145 млн, в натуральном выражении поставки увеличились примерно на 20% до 76 тыс. т. В том числе ввоз лизин-моногидрохлорида из стран дальнего зарубежья достиг около 50 тыс. т, из стран ЕАЭС (включая «серые» поставки из стран дальнего зарубежья, якобы прекративших работу с Россией) — 10 тыс. т. Импорт лизин-сульфата оценивается в 10 тыс. т и 6 тыс. т соответственно.



Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло в ходе форума выразил надежду, что по его результатам взаимоотношения по продвижению продукции БНБК на рынок России для достижения целей импортозамещения в Союзном государстве выйдут на принципиально новый уровень, что позволит укрепить продовольственную безопасность. «Очень важно иметь надежного партнера, чтобы защищать интересы друг друга», — акцентировал он.



При этом Михнюк обратил внимание, что также нужно искать пути для наращивания экспорта аминокислот. Среди потенциальных покупателей российского и белорусского лизина он назвал Турцию, Казахстан, Армению, Узбекистан, Болгарию, Иран и др. Проект БНБК изначально был ориентирован на экспорт, прежде всего, на российский рынок, поскольку Беларусь потребляет лишь около 20% продукции, выпускаемой заводами корпорации, рассказал Урицкий. Также среди потенциальных покупателей изначально рассматривались страны ЕС, однако за то время, что шло строительство, жизнь внесла коррективы.



Тем не менее, продукция БНБК успешно прошла регистрацию на рынке Бразилии, в ближайшее время начнутся первые поставки, рассказал на форуме председатель совета директоров корпорации De Heus Максим Сазонов. «Мы стремимся к расширению географии присутствия, Бразилия — первая страна [дальнего зарубежья], которая изъявила желание покупать продукцию БНБК, — сказал он, добавив, что компания совместно с БНБК будет работать по регистрации аминокислот и на рынке Европы. Санкции рано или поздно будут сняты, а кризисы сменяются подъемом экономики, подчеркнул Сазонов.



Сейчас БНБК рассматривает возможность расширения мощностей по выпуску лизин-моногидрохлорида, также в течение трех лет планируется создать производство витаминов. Однако в рамках Союзного государства в партнерстве с Китаем может быть основана и Российская национальная биотехнологическая корпорация, допустил Урицкий, при этом он заверил, что БНБК также готова делиться своим опытом и компетенциями. Стоимость проекта он оценил в $1,2-1,5 млрд, заводы российского кластера могли бы перерабатывать 1 млн т зерна в год. В перспективе корпорации могли бы обменяться 25% акций друг друга, в состав кластера можно было бы включить «Завод премиксов №1» и «Аминосиб», считает Урицкий. Но без поддержки правительств России и Беларуси реализовать такого рода проект не удастся, признал он: в свое время работа по созданию БНБК началась при личном участии Александра Лукашенко, который договорился с властями Китая о передаче технологий. При этом Урицкий подчеркнул, что, несмотря на партнерские отношения с КНР, Россия и Беларусь также должны «придумывать что-то свое», чтобы развиваться дальше и продавать российскую и белорусскую биотехнологическую продукцию по всему миру.



БНБК была основана в 2016 году, когда президент Беларуси Александр Лукашенко выделили под проект 170 га земли. Три года ушло на согласование проекта, столько же — на его реализацию. Сейчас в структуру кластера входят 16 предприятий, в том числе комбикормовые заводы общей мощностью более 820 тыс. т в год, в том числе выпускающие комбикорма для ценных пород рыб, завод премиксов мощностью 150 тыс. т, элеватор, позволяющий единовременно хранить 446 тыс. т зерна, мукомольный завод, перерабатывающий 1 тыс. т зерна в сутки. В процессе производства аминокислот БНБК также вырабатывает пшеничный глютен (22 тыс. т в год), пшеничный продукт (отруби, Б-крахмал, пшеничные пентозаны и волокна), используемый, в частности, для кормления КРС, сульфат аммония и кормовой белок с содержанием протеина 86%, который идет в комбикорма для рыб. Заводы компании могут выпускать 33 тыс. т лизин-моногидрохлорида, 32 тыс. т лизин-сульфата, 6 тыс. т треонина и 1,6 тыс. т триптофана в год. Предприятия и продукция заводов сертифицированы по всем имеющимся в мире международным стандартам в категории аминокислот, в том числе кашер и халяль. В прошлом году корпорация произвела продукции на $200 млн, план на 2023-й — $500 млн, на 2024-й — $700 млн.

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