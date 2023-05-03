«Русский водород» купил имущество «Донбиотеха»

Завод «Донбиотех» планировалось запустить в Волгодонске в 2014 году, но сроки неоднократно переносились «Донбиотех»

Московская компания «Русский водород» стала победителем торгов, в ходе которых реализовывались акции «Донбиотеха» (недостроенный завод по глубокой переработке зерна в Ростовской области), следует из протоколов, опубликованных на торговой площадке «Альфалот». По ходу процедуры имущество компании было конвертировано в акции специально созданного АО «Донские биотехнологии» в количестве более 11 млн по номинальной цене 1 тыс. руб. за штуку, пишет «Коммерсантъ». Из протокола торгов следует, что все 10 лотов с акциями «Русский водород» приобрел за 7,17 млрд руб.



«Русский водород» была зарегистрирован в 2021 году, следует из данных системы проверки контрагентов Rusprofile. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля промышленными химикатами, ее учредителем является управляющая компания «Фин-Партнер». В середине апреля президент Владимир Путин передал в доверительное управление «Русскому водороду» 757,343 тыс. (47%) обыкновенные акции «Башкирской содовой компании» (БКС), находящиеся в федеральной собственности. Гендиректор «Русского водорода» — Эдуард Давыдов — занимает эту же должность в БКС, «Березниковском содовом заводе» и торговом доме «Башхим».



Завод «Донбиотех» планировалось запустить в Волгодонске в 2014 году, но сроки неоднократно переносились. В 2018-м из-за финансовых проблем реализацию проекта остановили. Летом 2020-го стало известно, что его хотят достроить, но завод подорожал на 12 млрд руб. до 27 млрд руб. из-за изменения технологии, которую предоставил основной партнер «Донбиотеха» — Evonik, и увеличения мощности предприятия. В ноябре того же года сообщалось, что работы на предприятии возобновят, и в первой половине 2023-го они должны завершиться. На тот момент строительная готовность завода составляла 83%. Однако в 2021 году ООО «ДонБиоТех» было признано банкротом.



«Коммерсантъ» писал, что власти Ростовской области и Россельхозбанк пытаются найти инвестора, заинтересованного в запуске предприятия. В феврале этого года стало известно, что китайская компания APN выразила интерес к реализации проекта, об этом сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, мощность предприятия в перспективе может стать в два раза выше, увеличившись с 250 тыс. т до 0,5 млн т. Завод планировалось достроить в 2025 году.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что 7 млрд руб. — нормальная цена для этого объекта. По его словам, новому инвестору, скорее всего, придется вести работы практически с начальных этапов: завод наверняка далеко не полностью укомплектован оборудованием, а за 10 лет после начала реализации проекта технологии не стояли на месте. По словам председателя совета Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна, гендиректора «Рустарк» Романа Козырева, с запуском предприятия может справиться только очень опытная производственная компания. При прочих равных, такая компания предпочла бы создание завода с нуля, считает он.



Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин говорит, что, безусловно, шанс завершения строительства «Донбиотеха» есть. «Однако не стоит забывать о том, что проект был начат более 10 лет назад и изношенность оборудования необходимо тщательно оценить. При этом стоит обратить внимание сохранились ли гарантийные сроки такого оборудования», — прокомментировал он «Агроинвестору». Также для дальнейшей модернизации и запуска предприятия необходимо обратить внимание на инфраструктуру (газ/электроэнергия) и достаточность мощностей для производства продуктовой линейки. Компания, напоминает Радин, планирует развивать производство аминокислот и насыщать внутренний рынок с учетом роста производства животноводческой продукции. Также часть аминокислот должна пойти на экспорт.



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