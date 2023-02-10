Китайская APN заинтересовалась заводом «Донбиотеха» в Ростовской области

Китайская компания APN выразила заинтересованность в реализации проекта строительства завода по глубокой переработке зерна и производству аминокислот «Донбиотех» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев, пишет «Интерфакс». По его словам, мощность предприятия в перспективе может стать в два раза выше, увеличившись с 250 тыс. т до 0,5 млн т.
Губернатор отметил, что потенциальных партнеров интересовала возможность выполнения регионом обязательств по строительству инфраструктуры и дороги. По данным ТАСС, правительство Ростовской области заверило, что готово взять на себя создание инженерной и дорожной инфраструктуры для реализации проекта. Также Голубев рассказал, что уже есть договоренность с «Газпромом» о реконструкции ГРС-1 и возможности подавать туда газ.
Завод планируется достроить в 2025 году. По словам Голубева, сейчас готовность предприятия оценивается в 85%. «Это хороший процент готовности. Полный набор оборудования фактически присутствует», — приводит слова губернатора «Интерфакс».
Завод «Донбиотеха» стоимостью 7 млрд руб. планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году, его строительство началось в 2010-м. Затем сроки были сдвинуты, а стоимость проекта увеличилась до 15 млрд руб. из-за удорожания зарубежного оборудования. Позже стоимость проекта выросла до 27 млрд руб., а в феврале 2022 года — до 31 млрд руб. В октябре прошлого года предполагалось, что завод начнет работать в 2024 году. Об этом сообщал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, писал РБК.
Инвестором строительства завода изначально был донской бизнесмен Вадим Варшавский, партнером выступила немецкая фирма Evonik Industries AG. Крупнейшим кредитором проекта и владельцем доли в 5% является Россельхозбанк. У него в залоге находится все недвижимое имущество должника и практически все оборудование, необходимое для завершения строительства завода. В 2018 году проект был заморожен, а Россельхозбанк приостановил финансирование. В марте 2019-го в отношении «Донбиотеха» была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. Оно было инициировано по иску компании «Завком-инжиниринг». На базе ООО «Донбиотех» в октябре 2020 года было создано АО «Донбиотех» с уставным капиталом 11,3 млрд руб., сообщал РБК. В октябре 2021 года ООО «Донбиотех» признали банкротом.
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