Китайская APN заинтересовалась заводом «Донбиотеха» в Ростовской области

Стоимость проекта достигла 31 млрд рублей М. Стулов

Китайская компания APN выразила заинтересованность в реализации проекта строительства завода по глубокой переработке зерна и производству аминокислот «Донбиотех» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев, пишет «Интерфакс». По его словам, мощность предприятия в перспективе может стать в два раза выше, увеличившись с 250 тыс. т до 0,5 млн т.



Губернатор отметил, что потенциальных партнеров интересовала возможность выполнения регионом обязательств по строительству инфраструктуры и дороги. По данным ТАСС, правительство Ростовской области заверило, что готово взять на себя создание инженерной и дорожной инфраструктуры для реализации проекта. Также Голубев рассказал, что уже есть договоренность с «Газпромом» о реконструкции ГРС-1 и возможности подавать туда газ.



Завод планируется достроить в 2025 году. По словам Голубева, сейчас готовность предприятия оценивается в 85%. «Это хороший процент готовности. Полный набор оборудования фактически присутствует», — приводит слова губернатора «Интерфакс».



Завод «Донбиотеха» стоимостью 7 млрд руб. планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году, его строительство началось в 2010-м. Затем сроки были сдвинуты, а стоимость проекта увеличилась до 15 млрд руб. из-за удорожания зарубежного оборудования. Позже стоимость проекта выросла до 27 млрд руб., а в феврале 2022 года — до 31 млрд руб. В октябре прошлого года предполагалось, что завод начнет работать в 2024 году. Об этом сообщал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, писал РБК.​



Инвестором строительства завода изначально был донской бизнесмен Вадим Варшавский, партнером выступила немецкая фирма Evonik Industries AG. Крупнейшим кредитором проекта и владельцем доли в 5% является Россельхозбанк. У него в залоге находится все недвижимое имущество должника и практически все оборудование, необходимое для завершения строительства завода. В 2018 году проект был заморожен, а Россельхозбанк приостановил финансирование. В марте 2019-го в отношении «Донбиотеха» была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. Оно было инициировано по иску компании «Завком-инжиниринг». На базе ООО «Донбиотех» в октябре 2020 года было создано АО «Донбиотех» с уставным капиталом 11,3 млрд руб., сообщал РБК. В октябре 2021 года ООО «Донбиотех» признали банкротом.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

