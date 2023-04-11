Агрохолдинг «Био-Тон» купил сельхозпредприятие в Саратовской области

Действующие сельхозпредприятия продолжат покупать земельные активы, несмотря на снижение доходности в растениеводстве​ Е. Разумный

Компания «Био-Тон» и ее гендиректор Ирина Логачева 6 апреля стали владельцами сельхозпредприятия «Варяг» в Саратовской области, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile . Собеседник «Коммерсанта» говорит, что «Варяг» управляет в регионе около 10 тыс. га сельхозземель. Прежним собственником компании была «Группа КМ», которую через «Виолан» контролирует экс-президент «Уральской горно-металлургической компании» Искандар Махмудов. Основной владелец «Био-Тона» Эдуард Зернин сказал «Коммерсанту», что компания постоянно работает над расширением посевных площадей и масштабов бизнеса. В конце 2022 года агрохолдинг также стал собственником хозяйства в Ставропольском крае с более чем 15 тыс. га.



«Био-Тон» является крупнейшим производителем подсолнечника в стране. Также выращивает пшеницу, кукурузу, ячмень, горох и т. д. , развивает мукомольное производство. На июль 2022 года компания управляла около 500 тыс. га сельхозземель, что соответствовало седьмому месту рейтинга крупнейших латифундистов по версии BEFL. В 2021 году в состав агрокорпорации вошел «Саратовский комбинат хлебопродуктов».



У Махмудова остаются другие аграрные активы. Так, компания «Косминвест», которая на 50% принадлежит «Виолану», по данным BEFL, на июль 2022 года управляла 210 тыс. га в основном на юге России. А связываемое с бизнесменом ООО «Инвестком» в ноябре 2022 года стало владельцем агрохолдинга «АФГ Националь» с около 180 тыс. га сельхозземель.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что на стоимость хозяйства в первую очередь влияет региональный фактор. Так, Центральное Черноземье традиционно остается в более высоком ценовом сегменте, чем Саратовская область, так как в регионе и качество почвы, и инфраструктура несколько хуже. По оценкам Романовой, гектар земли там может стоить примерно 40-80 тыс. руб. «Из сделки видно, что предприятие покупают целенаправленно, чтобы обеспечить свои мощности — элеваторы и хлебокомбинат. Просто так в Саратовской области земли в больших объемах не все рискуют покупать. Здесь у них («Био-Тона») уже есть база и свое производство», — прокомментировала «Агроинвестору» Романова.



По оценке партнера компании «НЭО Центр» Альбины Корягиной, с учетом снижения цен на сельхозпродукцию, стоимость этих земель может составить 350-700 млн руб. Сейчас из-за высокого урожая предыдущего года, затоваривания рынков и сложной политической ситуации в мире цены на сельхозугодия чуть снизились, добавляет она. «Но в любом случае это очень ценный актив, и, на мой взгляд, речь идет о некой рокировке. Земли в Саратовской области далеки от основного земельного фонда “Группы КМ”. И для выстраивания более удобной схемы управления и логистики процессами она могла уступить этот актив “Био-Тону”», — рассуждает Корягина.



По ее мнению, вырученные деньги вполне могут быть инвестированы в покупку земли в географической близости от основных активов «Группы КМ». Так что речь, скорее, идет об оптимизации земельных фондов, чем о сигналах того, что крупнейшие игроки рынка выходят из этого бизнеса. Текущее снижение цен на сельхозпродукцию является временным с точки зрения среднесрочных перспектив. Так что земля сохраняет свое положение одного из самых выгодных активов для инвестиций.



По мнению Романовой, действующие сельхозпредприятия и агрохолдинги продолжат покупать земельные активы, несмотря на снижение доходности в растениеводстве. Но делать они это будут с учетом логистики и уже работающих в регионе собственных предприятий, мощностей для переработки и др. «Сейчас прослеживается тенденция, когда оценивают управляемость активом, и если видно, что по логистическим и другим факторам актив не очень выгоден, пытаются искать уже действующие предприятия, которые могут быть в нем заинтересованы», — рассказывает эксперт. В таких сделках вряд ли продавец будет уменьшать цену, но с учетом перепроизводства сельхозпродукции покупатели будут более внимательно относиться к выбору и аудиту активов, за счет этого и снижать цены на них.



Романова допускает, что при нынешних ценах на сельхозпродукцию может снизиться интерес непрофильных игроков к этому сектору. Она говорит, что инвесторы уже понимают, что недостаточно просто купить землю и сдать ее в аренду: сейчас в сделку должна входить и команда, работающая на этой земле. «Возможно снижение цен только на отдельные небольшие массивы, но не на более или менее выстроенное сельхозпредприятие с кадровым и техническим ресурсами, семенным фондом и др. По таким активам снижения цен вряд ли стоит ждать», — заключила эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

