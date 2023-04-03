Десятки миллиардов в биотех. «Рустарк» масштабирует глубокую переработку зерна

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Действующий производитель крахмалопродуктов, растительных полисахаридов и мальтодекстрина планирует построить заводы по выпуску лимонной, молочной кислот и ксантановой камеди в Краснодарском крае и Липецкой области. Инвестор уже заявляет о далеко идущих планах на экспорт, но сначала закроет внутренние потребности, так как ни один из этих продуктов в России не производится. Проект может стать первым в стране крупнотоннажным биотехнологическим производством данных ингредиентов пищевой промышленности. Вложения в него оцениваются в 60 млрд руб



Крупный российский производитель крахмалопродуктов, растительных полисахаридов и премиального продукта — мальтодекстрина — хочет расширить свои мощности за счет строительства новых предприятий по глубокой переработке кукурузы. Новые производства планируется открыть на территории промышленного парка Армавира (Краснодарский край) и особой экономической зоны Липецка. Также в Сколково будет создан научно-исследовательский центр. Ввести предприятия в эксплуатацию инвестор рассчитывает к 2026 году. Заводы будут выпускать лимонную и молочную кислоты, а также ксантановую камедь.