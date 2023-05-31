Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна будет сотрудничать с БНБК

В этом году три предприятия Союзного государства могут произвести около 160 тысяч тонн лизина АО «АминоСиб»

В ходе Первого биотехнологического форума Союзного государства, прошедшего в Минске, Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна и Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали президент Ассоциации Олег Радин и гендиректор БНБК Даниил Урицкий. Его цель — содействие формированию и развитию стабильного рынка глубокой переработки зерна в Евразийском экономическом союзе.



Соглашение предполагает сотрудничество между сторонами по различным направлениям деятельности. Во-первых, речь идет об организации совместных мероприятий, соучастие в специализированных выставках и конгрессах. Во-вторых, это взаимодействие в рамках регулирования рынка глубокой переработки зерна Союзного государства. Кроме того, стороны будут обмениваться информацией, проводить исследования и анализы, создавать экспертно-консультационные группы для решения возникающих вопросов. Также стороны обязуются поддерживать меры, направленные на развитие бизнеса, и информировать друг друга о планируемых мероприятиях, представляющих взаимный интерес.



«Уверен, что подписание соглашения о партнерстве с отраслевой ассоциацией выведет наши взаимоотношения на принципиально новый уровень и будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества как на территории Союзного государства, так и в части оптимизации и гармонизации рынка глубокой переработки зерна стран-участников Евразийского экономического союза и других стран», — отметил Даниил Урицкий.



«Заключение такого соглашения — для нас первый опыт. При его разработке мы делали акцент на большую вовлеченность компании дружественного государства посредством коммуникации в различных формах: конференции, семинары, круглые столы и т. п. , — прокомментировал «Агроинвестору» Радин. — Мы предполагаем, что соглашение — это первый шаг на пути к вступлению БНБК в состав нашей Ассоциации. Мы можем инициировать внесение различных вопросов на межгосударственном уровне как в рамках Союзного государства, так и Евразийской экономической комиссии. Другой вопрос в том, что в Республике Беларусь нет как таковых отраслевых некоммерческих объединений, занимающихся лоббированием интересов бизнеса: у коллег другая система взаимодействия с органами власти и несколько иное ведение бизнеса. Однако, поскольку на территории Союзного государства всего три предприятия — производителя лизина в различных формах, на мой взгляд, координация совместных усилий по наполнению рынка этой аминокислотой крайне необходима».



Как ранее писал «Агроинвестор», на форуме обсуждались вопросы производства аминокислот, в первую очередь лизина, и синхронизации работы действующих предприятий, чтобы объемы выпуска не были избыточными. По словам Радина, Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна может выступать площадкой для координации подобных действий. «В мире всего порядка 20 наиболее крупных предприятий (в том числе российские "Завод Премиксов №1" и "Аминосиб", а также БНБК), которые производят лизин. Их суммарных мощностей (порядка 5,1 млн т в год) вполне достаточно, чтобы полностью закрыть потребности отраслей-потребителей, — рассказывает он. — Поэтому мы считаем, что новые проекты должны ориентироваться на другие аминокислоты: треонин, триптофан — по ним мощностей недостаточно. Хотя и объемы производства значительно меньше, но вполне экономически целесообразны в масштабах одного предприятия».



Другое дело, когда инвесторы начинают смотреть в сторону биотехнологических проектов, им предлагают вариант с производством лизина, доля которого значительно больше других аминокислот, таким образом мотивируя на, казалось бы, беспроигрышный вариант, продолжает глава Ассоциации. «Но цифры показывают иное. Мы считали с коллегами, что, например, по текущему году с учетом 5%-го роста животноводства три предприятия Союзного государства могут произвести около 160 тыс. т лизина (в пересчете на моногидрохлорид), что фактически закроет потребности в ЕАЭС более чем на 95%. Стоит ли строить высокозатратное производство из-за 5% рынка? Так что мы не рекомендуем потенциальным инвесторам идти в производство лизина», — говорит Радин.



Что касается проекта «Донбиотех» (в начале мая стало известно, что его имущество купила компания «Русский водород», и есть шанс, что предприятие все-таки будет достроено и введено в эксплуатацию), который изначально также планировал выпускать лизин, то, по мнению Радина, ему вполне возможно перестроиться на выпуск других аминокислот. «В части производственного процесса переработки пшеницы в глюкозу компании почти одинаковы. А вот дальше вопрос касается штаммов бактерий, и путем микробиологического синтеза могут быть получены как амино- так и органические кислоты», — поясняет он.



Также в ходе форума были подписаны соглашение между БНБК и Национальным кормовым союзом и соглашение о стратегическом партнерстве между БНБК, De Heus и «Адам Био».





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