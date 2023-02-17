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Владелец обанкротившегося «ДонБиоТеха» просит привлечь Россельхозбанк к субсидиарной ответственности

По его мнению, банк причастен к доведению компании до банкротства

| Агроинвестор |

«ДонБиоТех» — проект глубокой переработке зерна, который должен был быть запущен еще в 2014 году
«ДонБиоТех» — проект глубокой переработке зерна, который должен был быть запущен еще в 2014 году

Предприниматель Вадим Варшавский (был фактическим владельцем «ДонБиоТеха») обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованием привлечь , его «дочку» «-Финанс» и Романа Голомовзого (гендиректор компании) к субсидиарной ответственности перед кредиторами по долгам обанкротившейся компании «ДонБиоТех». Сумму финансовых претензий Варшавский не указывает. Долги «ДонБиоТеха» перед кредиторами превышают 14 млрд руб.

Из заявления бывшего предпринимателя следует, что они в определенный период контролировали деятельность компании, в результате чего она была доведена до банкротства. В частности, утверждает Варшавский, финансовое состояние «ДонБиоТеха» наиболее существенно ухудшилось после увеличения задолженности во время процедуры внешнего управления в 2019—2021 годы. Реализацией процедуры занимался внешний управляющий, однако свои действия он якобы согласовывал с и Романом Голомовзым. Суд принял дело к рассмотрению, пишет «Коммерсантъ».

Также Варшавский отметил бездействие Голомовзого в погашении задолженности «ДонБиоТеха» перед предприятием «Завком-инжиниринг» (поставщик оборудования). Долг составлял 24 млн руб., именно он послужил причиной требования признать «ДонБиоТех» банкротом. Как отмечает Варшавский, Голомовзый не предпринял действий по погашению этой задолженности и не оспорил ее в апелляционном суде. По мнению экс-владельца «ДонБиоТеха», это может говорить о намерении привести компанию к банкротству. В целом Варшавский утверждает, что срыв строительства завода «ДонБиоТех» произошел из-за нарушения обязательств по финансированию проекта.

В апреле прошлого года банк сам заявил аналогичное требование к Варшавскому, который является крупнейшим кредитором «ДонБиоТеха», и потребовал привлечь предпринимателя к субсидиарной ответственности по долгам компании вместе с его супругой Еленой Варшавской. Судебное решение по претензии банка к ним пока не принято (заседание назначено на 11 апреля).

Партнер BGP Litigation Сергей Лисин говорит, что требования о привлечении к субсидиарной ответственности банковских структур — это тренд последних двух-трех лет. «Направление молодое, интересное, но пока не особо перспективное», — прокомментировал он «». По словам Лисина, в основание такого привлечения обычно закладывается факт получения банком существенного контроля над должником посредством совокупности обеспечительных договоров, которые могут в том или ином случае предоставлять банку право блокировать любые корпоративные решения (а иногда даже с возможностью принимать такие решения самостоятельно без учета мнения собственника должника), право контролирования финансовых потоков и согласования любых транзакций в пользу контрагентов, право на вмешательство в бизнес-процессы должника через решения о прекращении того или иного нерентабельного вида деятельности, право вмешиваться в выбор подрядчиков и исполнителей и сопровождения исполнения контрактов с ними (в том числе через одобрение конкретных условий договоров; участие в приемке работ и т. д.).

«Данный пул "обеспечительных прав" в реальности может говорить о наличии у банка прямого операционного и/или корпоративного контроля над должником, при этом из-за базового нежелания менеджеров банков принимать рискованные решения (в том числе иногда основанные на предпринимательской интуиции) реализация тех или иных бизнес-программ должника существенно осложняется или иногда оказывается совсем невозможной», — рассказал Лисин. Это все во многих случаях и приводит к последующему банкротству должника, в котором уже бывшие собственники пытаются привлечь такие банковские структуры к ответственности за их медлительность, нерасторопность или вредность их решений.

«Но как я говорил, это пока не особо перспективное направление, так как суды в основном делают выводы об обеспечительном характере таких договоров, а действия банковских сотрудников рассматриваются исключительно через призму возврата банковских долгов», — отмечает Лисин. Кроме этого, по его словам, защита банковской системы и ее институтов рассматривается в качестве «священной коровы», поэтому суды не горят желанием выносить решения против нее даже в случаях, когда некоторые банки реально этого заслуживают исходя из тех последствий, которые наступили в период так называемого «обеспечительного контроля».

Адвокат Адвокатской палаты Московской области Денис Фролов говорит, что к субсидиарной ответственности может быть привлечено любое лицо, фактически контролирующее должника и определяющее его действия, при условии, что такой контроль повлиял на финансовую несостоятельность и невозможность удовлетворить требования кредиторов. «В число таких лиц может входить и кредитор должника. На практике такие ситуации встречаются нечасто ввиду сложности доказательства обстоятельств фактического контроля, но тем не менее прецеденты были. В том числе в число контролирующих лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, входили кредитные организации», — рассказал «» Фролов. 

ООО «Донские биотехнологии» («ДонБиоТех») было создано в 2010 году Вадимом Варшавским. Компания в партнерстве с немецкой биотехнологической фирмой Evonik строила в Волгодонске завод по глубокой переработке зерна для производства лизина, глютена и комбикормов. Стоимость проекта, который финансировался , оценивалась в $160 млн. Мощности по переработке должны были составить 250 тыс. т зерна в год. 

Изначально организаторы проекта «ДонБиоТеха» говорили о запуске комплекса в 2014 году, потом сроки неоднократно переносились. В 2018 году из-за финансовых проблем реализацию проекта остановили. Летом 2020-го стало известно, что проект хотят достроить, но он подорожал на 12 млрд руб. до 27 млрд руб. из-за изменения технологии, которую предоставил основной партнер «ДонБиоТеха» — Evonik, и увеличения мощности предприятия. В ноябре того же года сообщалось, что работы на предприятии возобновят, и в первой половине 2023-го они должны завершиться. На тот момент строительная готовность завода составляла 83%. Но в 2021 году ООО «ДонБиоТех» было признано банкротом. Как писал тогда «Коммерсантъ», власти Ростовской области и пытаются найти инвестора, заинтересованного в достройке предприятия.

В феврале этого года стало известно, что китайская компания APN выразила заинтересованность в реализации проекта строительства завода по глубокой переработке зерна и производству аминокислот «ДонБиоТех». Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, мощность предприятия в перспективе может стать в два раза выше, увеличившись с 250 тыс. т до 0,5 млн т. Завод планируется достроить в 2025 году.

Вадим Варшавский — бывший владелец Ростовского электрометаллургического завода и экс-депутат Госдумы, в прошлом году он был признан банкротом, его долги превышают 15 млрд руб. Сам Варшавский с сентября 2021-го отбывает семилетний срок за хищение в 2012 году у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие «Златоустовского металлургического завода», совладельцем которого он был.

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