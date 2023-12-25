Минсельхоз повысил оценку сбора зерновых в этом году

Этот год стал одним из самых успешных для российского агропромышленного комплекса Е. Разумный

Минсельхоз повысил оценку по сбору зерна в текущем году до не менее 142 млн т в чистом весе. Об этом министр Дмитрий Патрушев сказал в интервью «Комсомольской правде». По его словам, такой объем позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и экспортировать значительные объемы зерна за рубеж. Министр отметил, что этот год стал одним из самых успешных для российского агропромышленного комплекса. Ожидается получение второго урожая зерновых за всю историю страны.



Патрушев также сообщил о росте производства зерновых культур в новых регионах, несмотря на сложные условия. Там собрано почти 5 млн т зерна, при этом урожайность зерновых выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Он также отметил хорошие результаты по подсолнечнику и увеличение площади озимого сева на более чем 20%, что создает благоприятную основу для будущего урожая.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что его последний прогноз урожая зерна по прежнему составляет 144 млн т, включая 91,6 млн т пшеницы. «Экспорт зерна у нас шел очень хорошо, но в ноябре и декабре случилась страшная непогода в портах, и поэтому он притормозился по сравнению с оптимальным вариантом развития событий. По итогам декабря показатель по поставкам зерна может составить 4,9 млн т, из которых 3,9 млн т — пшеницы. В январе все будет зависеть от погоды и логистики, первые несколько дней января движений практически не будет», — считает эксперт.



Между тем, по данным Росстата, в 2023 году в России было собрано 142,6 млн т зерновых и зернобобовых культур в чистом весе, 92,8 млн т приходится на пшеницу. По сравнению с прошлым годом сбор зерна уменьшился на 9,5%. Кукурузы на зерно собрано 14,4 млн т, риса — 1 млн т, гречихи — 1,5 млн т, подсолнечника на зерно — 16,7 млн т, сои — 6,7 млн т.



С учетом приближения к концу уборочной кампании текущего года, оценки урожая становятся более точными, цифра в 142 млн в чистом весе согласуется с предыдущими данными и даже может быть увеличена, считает научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. Он отметил, что вопрос о достаточности урожая для удовлетворения внутренних потребностей не стоит как минимум десять лет, объем вывоза устойчиво растет. Возможность экспорта является основным условием развития зернового сектора, ограничение его физических объемов приведет к крайне негативным последствиям для производителей.



Среди наиболее заметных проблем для производителей в текущем сезоне Терновский отметил рост цен на ГСМ, необходимость обновления и ремонта парка техники с учетом возросших цен и новой географии поставок. Ситуацию осложняло последовательное снижение мировых цен на зерно, при этом на руку производителям сыграло ослабление рубля и смягчение условий расчета вывозной пошлины. «В будущем сезоне, в отсутствие дополнительных данных, можно ожидать возврата размера урожая к средним значениям, то есть его некоторое снижение относительно крайне успешных последних лет. К факторам текущего года, влияние которых, вероятно, будет сохраняться, может добавиться неопределенность с переходом на отечественные семена, влияние которого на урожай еще предстоит оценить», — прогнозирует аналитик.



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