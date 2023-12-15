Россия в 2023 году соберет один из рекордных урожаев зерна

К концу ноября валовой сбор зерновых в бункерном весе превысил 151 млн тонн М. Стулов

В этом году урожай зерна в России превысит 150 млн т в бункерном весе, или свыше 146 млн т — в чистом. Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе прямой линии и пресс-конференции. «Хочу всех поблагодарить за результаты работы этого года. У нас опять один из рекордных урожаев — 150 млн с лишним тонн зерна. Это общее количество, в очищенном виде будет 146 млн т вместе с так называемыми новыми территориями, на которых произведено 5-6 млн т. Результат очень хороший», — сказал президент.



Он также отметил, что продовольственная безопасность в России обеспечена, однако существует проблема с обеспечением семенами, остаются задачи в области селекции. Но в стране до 2030 года действует программа по ее развитию, поэтому проблема будет решена, уверен Путин. Президент также отметил, что у Минсельхоза много программ по поддержке сельского хозяйства, государство выделяет на эти цели большой объем средств. «Но, конечно, без активного, с полной отдачей труда селян ничего бы не было», — подчеркнул глава государства.



В конце ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что валовой сбор зерновых в бункерном весе превысил 151 млн т, из них почти 99 млн т — пшеница. Это второй результат после рекорда 2022 года. В декабре Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивал урожай зерна в 145 млн т (без учета новых регионов), включая 91,6 млн т пшеницы и 17,5 млн т кукрузы.



«Эти оценки могут быть повышены. Кукурузу сейчас продолжают убирать в Центре, Поволжье и немного на Юге. Убирать еще много, но все это может быть перенесено на весну, поэтому мы пока до конца не видим ситуацию», — уточнял «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина говорит, что оценивает урожай зерна в 141 млн т (из них 91 млн т — пшеница), плюс 5-6 млн т суммарно по всем видам зерновых дадут новые территории. Кукуруза убрана еще не везде, уточняет она.



При этом ее урожай в России в этом году может достичь нового рекорда — 17 млн т. Об этом гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил Forbes. В 2022-м в стране были собраны также рекордные 15,8 млн т кукурузы — на 4% больше показателя 2021-го. Аналитики «Русагротранса» прогнозировали сбор кукурузы на уровне 17,6 млн т. «Россия в текущем сезоне войдет в топ-10 стран по объему производства кукурузы и опередит Канаду с ее показателем 15,3 млн т», — оценивал управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт. Его прогноз по урожаю кукурузы в России — 16,1 млн т.



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