Сельхозпроизводство за десять месяцев увеличилось на 1,9%

В 2023 году сельхозпроизводство, по разным оценкам, может показать прибавить 1-3% Pixabay

За 10 месяцев этого года индекс сельхозпроизводства составил 101,9%, следует из обзора Росстата. В октябре сельхозпроизводство прибавило 5,5%, в сентябре — 12,7%. Объем производства продукции во всех хозяйствах в октябре в действующих ценах, по предварительной оценке Росстата, достиг почти 1,5 трлн руб. За 10 месяцев было произведено продукции на сумму около 7,7 трлн руб. Индекс производства пищевых продуктов в октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022-го составил 105,7%, в январе-октябре 2023-го — 106,4%.



В целом в январе-октябре 2023 года сельхозорганизации реализовали 62,2 млн т зерна (плюс 23,7%), скота и птицы в живом весе — 11 млн т (3,3%), молока — 16,3 млн т (6,2%), яиц — 28,4 млрд штук (+2,2%). Сбор картофеля за первые 10 месяцев 2023 года увеличился на 8,8%, овощей — на 5,8%. «Как и в предыдущие годы основная доля зерна (68,3%), сахарной свеклы (89,6%) и подсолнечника (63,9%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (59,4%) и овощей (50,2%) — в хозяйствах населения», — говорится в обзоре Росстата. Оборот организаций, занимающихся рыболовством и рыбоводством в октябре составил 64,9 млрд руб., что в действующих ценах на 52,4% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, за январь-октябрь — на 13,8% больше.



По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сельхозпроизводство в этом году может вырасти на 1-2%. Такой же прогноз был и в ноябре, хотя ранее ИКАР допускал, что 2023-й может завершиться отрицательной динамикой в агросекторе из-за сокращения урожая зерна и масличных. «Поздние культуры — кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла — подтянули [динамику сельхозпроизводства]», — пояснил Рылько «Агроинвестору».



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что, по его оценкам, сельхозпроизводство в этом году покажет динамику от минус 1% до 1%. «Сейчас можно скорректировать этот прогноз в большую сторону — до плюс 1-1,3%: достаточно большой урожай зерновых и масличных, высокий урожай картофеля и овощей. Причем, видимо, он будет рассчитываться и для хозяйств населения, которые напрямую не учитываются, но Росстат их тоже считает», — сказал Корбут. Эти факторы позволяют надеяться на то, что по итогу года показатель будет выше, добавил он. Животноводство, по словам эксперта, в сопоставимых ценах стабильно растет на 1-1,5% в год и не оказывает серьезного влияния на общую динамику.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в конце августа говорил, что, по его оценкам, рост сельхозпроизводства в 2023 году составит 2-3%, в прошлом месяце он придерживался такого же прогноза. «Исходя из общей риторики Минсельхоза и других экспертов, связанных с сельским хозяйством, мне кажется, что производство идет на 2-3% роста. Скорее, даже на 2%», — говорил Остапкович. Так, урожай пшеницы в 2023-м будет ниже прошлогоднего, но остаться в положительной динамике позволят другие агрокульутры и животноводство.



Однако, обращал внимание Остапкович, не так важно, какой прирост — 1%, 2% или 3% — показывает сельхозпроизводство, главное — что отрасль развивается и продолжает показывать позитивные результаты. «Проценты — это статистический эффект, и он иногда увеличивается за счет денежной составляющей: то есть инфляция идет вверх, и объем продукции в денежном выражении увеличивается, поэтому появляется номинальный рост <...>. Смотреть на темпы роста — это сложный процесс, но главное — чтобы не было провала», — говорил «Агроинвестору» Остапкович.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

