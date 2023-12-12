Российская пшеница продолжает дорожать

В текущем сезоне Россия может экспортировать до 50 млн тонн пшеницы Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в декабре 2023-го — январе 2024 года за неделю увеличились на $3 и достигли $240 за тонну FOB. Рост цен связан с активными закупками со стороны стран-импортеров, пишет поле.рф со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». Аналитики также отметили увеличение стоимости пшеницы из других стран. Например, американская пшеница подорожала на $33, до $273 за тонну, а французская — на $3, до $250 за тонну.



Крупнейшие импортеры продолжают увеличивать закупки. Китай заключил контракт на поставку 1,12 млн т пшеницы из США в сезоне-2023/24, всего с начала сезона закуплено свыше 1,9 млн т американской пшеницы. Египет также увеличил закупки, приобретя 540 тыс. т российской пшеницы по цене $255 и $265 за тонну FOB с отсрочкой оплаты 270 дней. На начало декабря 2023 года Египет закупил 2,11 млн т российской пшеницы, что составляет 60% от общего объема закупок.



По словам коммерческого директора ГК «Мировая техника» Олега Александрова, основные драйверы зернового рынка в данный момент — активный экспорт и интервенции. «Активного роста цены я не вижу до конца года, так как запасы все еще очень высокие. Традиционно цена начинает расти, когда остатки снижаются. Многое также будет зависеть от погоды: вывоз из Черноморских и Азовского портов, прогноза состояния озимых американского Минсельхоза», — говорит он.



Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», который есть в распоряжении «Агроинвестора», экспортные цены на мукомольную пшеницу прибавили $2 до $240 за тонну FOB Черное море. Стоимость ячменя составила $185 за тонну FOB, кукурузы — $196 за тонну FOB Черное море. Пока цены закупок слабо снизились по пшенице до 14,1 тыс. руб. за тонну СРТ без НДС в портах Черного моря, фуражный ячмень стоит 13 тыс. руб. за тонну СРТ порты Черного моря без НДС.



По данным компании на 8 декабря, цены на пшеницу 3-го класса меняются слабо и разнонаправленно: в очередной раз они пошли вверх в Центре на 215 руб./т и в Черноземье на 40 руб./т, прибавили на Юге 15 руб./т, скорректировались вниз в Поволжье на 65 руб./т, восстановились на Урале на 15 руб./т и в Сибири на 85 руб./т. Цены на пшеницу 4-го класса в основном корректировались вниз: в Черноземье на 70 руб./т, на Юге на 35 руб./т, в Поволжье на 350 руб./т, на Урале на 100 руб./т, но выросли в Центре на 215 руб./т и в Сибири на 50 руб./т.



Согласно ноябрьским прогнозам аналитического центра «Русагротранса», в текущем сезоне Россия сможет экспортировать до 50 млн т пшеницы, из которых уже около 20 млн т поставлены за рубеж в первые четыре месяца сезона. Аналитики считают, что установленный Минсельхозом объем экспортной квоты на зерно в 24 млн т с 15 февраля по июль 2024 года будет достаточным для реализации экспортного потенциала.

