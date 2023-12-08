Операционная маржинальность по пшенице в этом году снизилась в 1,5 раза

Урожай следующего года пока видится высоким Е. Разумный

В этом сезоне произошла значительная просадка маржинальности по ключевым растениеводческом культурам. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2023» рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, она разнится в зависимости от агрокульутры и региона, но по пшенице операционная маржинальность в среднем сократилась в 1,5-1,8 раза. Однако есть и исключения, в этом сезоне неплохие финансовые результаты показывает, например, сахарная свекла.



«Сравнивая зерновые и масличные культуры, можно прийти к выводу, что масличные демонстрируют лучшую доходность», — отметил Рылько. Так, цены по трем ключевым зерновым культурам в Центральном Черноземье сейчас ниже, чем за аналогичные периоды предыдущих пяти сезонов. Ниже они были только в 2017 году, когда была «совсем глубокая депрессия», связанная с грандиозным урожаем в сезоне-2017/18.



Падение цен на масличные более сдержанное, и среди них выделяется соя, которая показывает неплохую динамику в силу относительно высоких мировых цен. «За последние пару месяцев произошел повсеместный рост цен на подсолнечник, но мы вам обещали, что он “выдохнется” к началу-середине декабря, и так оно и происходит. При этом параллельно мы видим, что сверхдоходность переработчиков уже не является сверхдоходностью, и дальше повышать цены им становится довольно сложно просто потому, что есть цены на масло на внутреннем и внешнем рынках», — сказал Рылько.



По оценкам ИКАР, урожай следующего сезона пока видится высоким и, возможно, даже больше, чем в этом году: был проведен второй по площади сев озимой пшеницы (предыдущий рекорд был в 2020-м). При этом состояние озимых в ключевых регионах хорошее, за исключением восточной половины Ставропольского края, но и там ситуация может улучшиться. Среди рисков на следующий год Рылько отметил ситуацию с семенами подсолнечника и сахарной свеклы. «Здесь все пока выглядит драматично, но будем следить за дальнейшим развитием событий», — добавил он.



В целом сельское хозяйство и растениеводство в частности являются сверхконсервативными и инерционным, поэтому радикальных изменений в части структуры посевов в следующем году ждать не стоит. «Мы видим, что в Центральном Черноземье и ряде других регионов продолжается постепенный уход от ряда, как говорится на нашем сленге, «серых культур», в сторону масличных», — сказал Рылько. Так, ИКАР ожидает роста площадей под соей в регионах Центрального Черноземья, и такая тенденция может сохраняться в течение пары лет. Среди нишевых культур с неплохой рентабельность Рылько отметил горох и нут.



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