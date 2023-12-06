Россия начала исполнять долгосрочный контракт на поставку зерна в Китай

Контракт может поддержать цены на зерновые и масличные в Сибири, а также способствовать росту их производства ЭПТ

Россия приступила к исполнению контракта на поставку 70 млн т зерна в КНР. Контракт был подписан Новосибирской производственно-экспортной компанией (ЭПТ, входит в российскую группу «Новый сухопутный зерновой коридор», НСЗК) и китайской госкорпорацией China Chengtong International, Ltd. Перевозка производится в специализированных контейнерах-зерновозах, входящих в состав «сухопутного зернового флота» НСЗК. Поезда со спецконтейнерами, загруженными соевыми бобами и ячменем, отправляются в Китай с Забайкальского зернового терминала, сообщила пресс-служба ЭПТ.



Проект НСЗК по созданию крупнейшего в России «сухопутного зернового флота» обеспечит единовременную перевозку до 600 тыс. т зерна и годовой оборот до 8 млн т. Благодаря конструктивным решениям универсальная транспортная система обеспечена 100% загрузкой в обе стороны: в Китай и другие дружественные страны поставляется зерновая продукция, в обратном направлении идет широкая номенклатура допущенных к перевозке грузов.



Контракт на поставку 70 млн т зерна в течение 12 лет был заключен в октябре на полях форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь». «Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн руб. ($25,7 млрд) на 70 млн т на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масличных грузов», — говорил лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян (цитата по ТАСС). Тогда сообщалось, что в рамках соглашения будут поставляться зерновые, зернобобовые и масличные культуры, произведенные на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что начало отгрузок — это позитивный шаг. Во-первых, контракт начинает получать физическое наполнение и перестает быть только декларативными намерениями. Во-вторых, отгрузка говорит о том, что система взаимоотношений и поставок в определенной степени сформирована. «Это, несомненно, позитивный момент, потому что любая деятельность начинается с того, что надо пройти первые шаги», — добавляет эксперт. Однако, обращает внимание он, сложно сказать, насколько эти шаги значимы, так как информации о объеме отгрузки пока нет.



По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, сейчас трудно оценить перспективы реализации этого проекта, так как в целом с Китаем сложно вести торговлю. И именно от КНР, продолжает он, будет зависеть объем поставок, а не от потенциала России. «Только по ходу реализации меморандумов о намерениях становятся ясными абсолютные значения», — объясняет Петриченко. По его мнению, контракт на поставку зерна в Китай, заключенный ЭПТ, это коммерческий, а не имиджевый проект.



Корбут считает, что контракт на поставку имеет особое значение для удаленных от портов регионов Сибири: проект поддержит цены и даст стимулы для производства в регионе. По его мнению, дальнейшее наращивание производства будет зависеть от динамики поставок хотя бы в течение одного года: если объем выйдет на несколько миллионов тонн, то можно будет сказать, что проблема Сибири решена. Но, продолжает Корбут, для того чтобы поставки шли и стимулировали дальнейший рост производства зерновых и масличных в Сибири, нужно отменять экспортные пошлины (или хотя бы ввести фиксированные) и другие ограничения. В таком случае сельхозпродукция будет в нужных объемах отгружаться на внешние рынки, что поддержит технологическое развитие сельхозпроизводителей Сибири.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил «Агроинвестору», что пока не видит потенциала поставок таких объемов — 70 млн т. По его словам, в обозримой перспективе просматривается возможный объем экспорта в Китай из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока в 3-3,5 млн т зерновых, зернобобовых, масличных и масел в год. «Наш основной экспортный товар — пшеница, и китайцам нужна высококачественная пшеница с содержанием протеина 14,5%, а не фуражная. Такой пшеницы на Дальнем Востоке вообще нет, а на Урале и в Сибири ее немного, и обычно она расхватывается местными мукомолами», — отмечал он.



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