«Новый сухопутный зерновой коридор» и китайская компания создадут крупнейший сухопутный зерновой флот

«Сухопутный флот» сможет перевозить из Китая в Россию широкую номенклатуру грузов НСЗК

ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) и Международная инвестиционная компания «Чжунчэнтун» (China Chengtong International Investment Со.) заключили соглашение о совместной реализации проекта по созданию в Еврейской автономной области логистического хаба — «Зерновой Терминал Нижнеленинское — Тунцзян». Документ в ходе VIII Восточного экономического форума подписали гендиректор НСЗК Сергей Пушкин и гендиректор компании «Чжунчэнтун» Чжоу Лицюнь, сообщила пресс-служба группы.



Общий объем инвестиций в строительство «Зернового терминала Нижнеленинское — Тунцзян» составит 15 млрд руб. Проект будет реализован в рамках концепции развития логистической инфраструктуры «Зерно +», которая предполагает сухопутную перевалку грузов и контейнерную перевозку зерновых грузов и позволяет обеспечить 100% загрузку в «обе стороны».



Также в рамках проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» будет создан первый в России «Сухопутный зерновой флот», способный перевозить до 600 тыс. т зерна в обе стороны. Контракт на его создание в ходе ВЭФ подписали входящий в НСЗК «Забайкальский зерновой терминал» и китайская компания Guangdong BestCon Intelligent Equipment. Оператором проекта будет АО «Контейнерный терминал Забайкальск». Транспортно-логистический центр будет иметь склады адресного хранения, высокую автоматизацию и гибкую адресацию. Производительность нового центра в первые пять лет составит 400 тыс. TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год, из которых порядка 200 тыс. TEU в год будут обеспечены за счет обратной загрузки спецконтейнеров, возвращающихся после поставки в них зерна в КНР.



Морские балкеры перевозят только зерно, а «Сухопутный флот» в составе 22 тыс. контейнеров-зерновозов способен в обратном направлении перевозить широкую номенклатуру грузов (за исключением ядов и некоторой химии), говорится в сообщении НСЗК. Для этого «Забайкальский зерновой терминал» получил статус и код владельца в Международном бюро контейнеров (BIC) и Российском морском регистре судоходства, а также подписал контракт на производство и поставку контейнеров-зерновозов. Кроме того, наличие собственного крупнейшего парка, приписанного к России, исключает зависимость от иностранных партнеров и повторение проблем с морской зерновой логистикой.



«Новый сухопутный зерновой коридор» является производственной холдинговой структурой, реализующей программу по развитию производства зерна и инфраструктуры зерновой логистики на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. «Забайкальский зерновой терминал» - специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла, ключевой элемент программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» производительностью 8 млн т в год.



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