Квоты на импорт семян могут начать действовать с 1 февраля

По итогам 2023 года в страну завезено на 38% меньше семян подсолнечника, чем в 2022-м Pixabay

С 1 февраля по 31 декабря 2024 года в России могут быть установлены квоты на импорт определенных видов семян сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле ранее поддержала предложение Минсельхоза о временном ограничении количества импортируемых семян определенных видов сельскохозяйственных культур. Конкретные параметры планируемых ограничений будут определены постановлением правительства, которое разрабатывает Минсельхоз.



Ранее сообщалось, что Минсельхоз предложил ввести квоты с 23 января 2024 года. Предлагается установить квоту на импорт семян картофеля в размере 16 тыс. т, ячменя — 0,6 тыс. т, кукурузы — 5 тыс. т, включая восковидную — 0,6 тыс. т, рапса (гибриды) — 2 тыс. т, подсолнечника (гибриды) — 7,5 тыс. т, сахарной свеклы (гибриды) — 2 тыс. т. На пшеницу, рожь и сою квота нулевая.



Регулирование импорта семян нетарифными механизмами не является чисто российским изобретением, сказала «Агроинвестору» эксперт в области сортоиспытаний Ольга Лесных. «Это, скорее, инструмент из мировой практики, который ранее на территории нашей страны просто не использовался. Хотя запрос со стороны отечественных селекционеров и производителей семенного материала поступал неоднократно на протяжении как минимум последних семи-восьми лет», — отметила она.



По словам Лесных, оценивать данную меру отдельно от тех изменений (Закон о семеноводстве от 2021 года, правила локализации от 2023-го), которые сейчас переживает отрасль семеноводства, — бессмысленно. «Еще опаснее вырывать ее из контекста и сужать спектр внимания только до прогнозов на 2024 год. Да, рынок будет продолжать перестраиваться. Как и в предыдущие два сезона, когда спрос без всяких квот на российские семена рос кратно. Но тогда подстегивала цена: на российскую генетику она была на 200-350% ниже, — напомнила Лесных. — И предсказуемость. Мы помним, как часть иностранных компаний прямо в канун сезона 2022/23 года известили о невозможности поставить семена из-за проблем с логистикой. Поэтому давая оценку квотированию, целесообразнее говорить не о рисках получить урожай на миллион — другой тонн меньше (колебания, которые зависят от множества переменных, будь то погодные условия, культура агротехники, текущие цены на конечную продукцию и т. д. ), а о той автономности, которую наше сельское хозяйство сможет себе позволить в ближайшие десятилетия», — подчеркнула она.



Независимый эксперт и аналитик рынка семян Сергей Платонов сказал «Агроинвестору», что на текущий год основные объемы зарубежных семян уже завезены в Россию. Исключение составляет лишь семенной картофель, но по данной культуре предлагаемая Минсельхозом квота избыточна, считает он. «Таким образом, в 2024 году российский агропром никак не почувствует последствий введения квот на ввоз семян, равно как и других ограничительных мер. Таких, например, как требования к локализации производства семян. Подавляющее большинство компаний эти требования в 2024 году не выполнит, а Минсельхоз, пока рынок семян в достаточной степени насыщен импортом, не сможет их к этому принудить», — рассуждает Платонов.



По его мнению, невозможно предсказать, будут ли вообще или в каких объемах вводиться квоты на 2025 год. Многое будет зависеть от нового состава правительства и возможной смены руководства Минсельхоза после мартовских выборов президента страны. Он отметил, что пока отрасль «оценивает действия Минсельхоза как демонстрационные и каким-либо образом пересматривать устоявшиеся бизнес-модели не собирается». «Но если предлагаемые объемы квот будут сохранены или уменьшены на 2025 год, то наступят все негативные последствия. За один год хороших российских семян больше не станет, а иностранные окажутся в угрожающем дефиците. Это коснется, прежде всего, таких импортозависимых культур как сахарная свекла, озимая рожь, соя, подсолнечник и рапс», — считает Платонов. По остальным культурам зависимость от импорта семян или отсутствует, или не является критической.



Он напомнил, что проект постановления регулирует ввоз гибридов семян подсолнечника и кукурузы. «Семена исходных родительских линий, из которых на территории Россия выращиваются гибриды, гибридами не являются, поэтому их ввоз ограничиваться не должен. Но коды ТН ВЭД для семян исходных родительских линий и семян уже готовых гибридов абсолютно идентичны. Автоматизированные системы таможни просто заблокируют ввоз этих партий, а все программы локализаций производства гибридов на территории России окажутся сорванными», — допускает Платонов.



По итогам 2023 года в страну завезено на 38% меньше семян подсолнечника, чем в 2022-м (15,1 тыс. т) и на 45% меньше семян кукурузы, (18 тыс. т), рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе селекционно-семеноводческой компании RUSEED. На долю поставок семян подсолнечника из недружественных стран в 2022 году приходилось около 69%, по кукурузе — 89%. Однако уже в 2023 году по обеим культурам доля недружественных стран в импорте сократилась до 47% и 87% соответственно. Российский рынок покинули США и Австрия, значительно сократили поставки страны ЕС, в том числе крупные поставщики — Венгрия и Франция. Произошла переориентация импорта на дружественных партнеров: значительно увеличила поставки Турция, которая продала в Россию на 15% больше семян подсолнечника и в два раза больше семян кукурузы, привели данные в RUSEED.



По оценке компании, в стране нет серьезного дефицита семенного материала подсолнечника. Общая потребность российского рынка оценивается в 40 тыс. т, в том числе 8 тыс. т сортового подсолнечника отечественной селекции (сюда включаются кондитерские сорта, а также нишевые региональные сорта). Итого объем российского рынка гибридов подсолнечника составляет 32 тыс. т. В 2023 году площадь участков гибридизации российских гибридов составила 15 тыс. га, что позволило произвести порядка 12 тыс. т. Переходящие остатки составили 2 тыс. т. Итоговый объем доступных семян отечественной селекции составляет 14 тыс. т. Объем производства семян иностранных гибридов на территории России в прошлом году составил 10 тыс. т. С учетом 4 тыс. т переходящих остатков и 1 тыс. т серого импорта, объем доступных к реализации иностранных гибридов составляет 15 тыс. т. «Таким образом, общий объем доступных к реализации гибридов для нужд посевной компании 2024 года составляет 29 тыс. т. Дефицит гибридов составляет около 3 тыс. т. То есть решение об установлении квот позволит создать минимальный профицит на рынке», — подсчитали в RUSEED.



Что касается кукурузы, то в последние годы площади, выделенные под нее в России, были на уровне 3,8-4,2 млн га (в т. ч. 2,5-2,8 млн га на зерно и 1,3-1,4 млн га на силос). Согласно расчетам RUSEED, потребность российского рынка в семенах кукурузы составляет около 86 тыс. т. «В 2023 году производство семян кукурузы отечественной селекции составило около 48 тыс. т, что соответствует примерно половине потребности российского рынка. Такой же объем пришелся на семена иностранной селекции, включая семена, произведенные на территории России. С учетом имеющихся остатков, дефицита семян в стране не ожидается. Отечественные производители семян кукурузы имеют потенциал полностью заместить импортный посадочный материал уже к 2025 году», — заключили в компании.



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