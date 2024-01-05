Ruseed отметила снижение импорта семян

Для отрасли в прошедшем году знаковым стало ужесточение законодательного регулирования в семеноводстве Ruseed

Для Ruseed 2023 год стал продуктивным: в составе Национального селекционно-семеноводческого консорциума она включилась в ФНТП развития сельского хозяйства и к 2027 году планирует вывести на рынок 15 новых отечественных гибридов подсолнечника, рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе компании. «Впервые в рамках проекта для разработки продукта объединились все участники процесса: генетики, селекционеры, производители семян, переработчики и товаропроизводители. Такое взаимодействие позволит создать гибриды, которые превзойдут иностранные аналоги, и будут востребованы рынком», — уверены в компании. Реализации планов будет способствовать запуск в 2024 году селекционно-семеноводческого и фитотронного комплекса в Адыгее, строительство которого сейчас завершается.



Для отрасли в прошедшем году знаковым стало ужесточение законодательного регулирования в семеноводстве — правила локализации для иностранных игроков и решение о квотировании поставок. «Принятые меры имеют важное значение для продовольственной безопасности страны. Мировой опыт показывает, что в государствах-лидерах по производству семян действует жесткое законодательное регулирование: иностранный производитель просто так не сможет зайти на их рынок, — отмечают в Ruseed. — Это один из факторов успеха местных компаний. По сути, в России сейчас реализуется политика, которая уже давно действует в западных странах».



По данным аналитического центра Ruseed, импорт семян подсолнечника для посева за 11 месяцев 2023 года сократился на 34% к аналогичному периоду 2022-го и составил 15,1 тыс. т, ввоз семян кукурузы уменьшился на 43% до 17,9 тыс. т, сои — на 26% до 675,5 т. «В 2023 году 16 регионов использовали в севе более 50% семян подсолнечника отечественной селекции, 21 регион — свыше 50% семян сои отечественной селекции, 36 регионов — более 50% семян кукурузы отечественной селекции», — приводят данные аналитики компании.



При этом валовой сбор основных масличных культур (подсолнечник, соя, рапс), по предварительным данным Росстата, составил 27,6 млн т против 26,9 млн т в 2022 году. В том числе урожай подсолнечника оценивается в 16,7 млн (плюс 2%), сои — в 6,7 млн т (рост на 12,3%), рапса — в 4,2 млн т (снижение примерно на 7%). По информации Ruseed, удалось убрать 95% посевов подсолнечника (9,3 млн га), 98% рапса (2 млн га) и 97% сои (3,5 млн га).



Прошедший год стал рекордным по урожаю сои для 25 регионов, отмечает Ruseed, лидерами по валовому сбору, согласно Росстату, стали Амурская область (1,4 млн т), Курская область (849 тыс. т), Белгородская область (726 тыс. т), Воронежская область (437 тыс. т), Тамбовская область (414 тыс. т). Урожай подсолнечника в 2023 году достиг нового рекордного значения (16,7 млн т), личный рекорд по валовому сбору обновила Ростовская область (2,3 млн т).



«В 2023 году экспорт масличных культур в России вырос почти на 40% по сравнению с 2022-м. Вывоз подсолнечника увеличился на 37%, составив 319 тыс. т на сумму $123,6 млн, — приводят данные аналитики Ruseed. — Почти 7 млн т экспорта растительных масел — это тоже рекорд. В прошлом году 80 стран импортировали подсолнечное масло (на шесть больше, чем в 2022-м), лидерами стали Индия (857 тыс. т) и Китай (839 тыс. т), при этом 23 страны увеличили закупки более чем на 50% к уровню 2022 года»

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