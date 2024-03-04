В Совфеде призвали стимулировать строительство новых тепличных комплексов

Создание новых комплексов нужно для роста производства овощей и стабилизации цен на них Pixabay

В России нужно стимулировать создание новых тепличных комплексов для увеличения производства овощей и стабилизации цен на них. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. «Особенно [нужны новые комплексы] в северных регионах. Так можно было бы обеспечить необходимый объем овощей и сгладить цены на них», — добавил он. В ближайшее время, по словам Двойных, на площадке комитета вместе с представителями Минсельхоза обсудят возможные меры для увеличения объемов производства тепличных овощей.

При этом главная мера поддержки, которую выделяют сами представители отрасли, — это компенсация основных затрат на строительство комплексов. «Вторая программа, которая могла бы поддержать инвесторов, касается сбыта отечественного газа. У нас есть компании, которые производят специальные установки, преобразующие газ в электроэнергию. А для тепличных комплексов стоимость электроэнергии — это одна из главных статей расходов. Можно было бы стимулировать наши газовые предприятия, которые заинтересованы в увеличении объемов производства, включаться в эту работу», — считает Двойных (цитата по «Парламентской газете»).



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что выращивать тепличную продукцию в северных регионах нецелесообразно — это очень дорого, и в разы дешевле привезти ее туда с уже действующих комбинатов. Так, объясняет он, плечо доставки для огурцов может составлять 1-1,5 тыс. км, для томатов — более 3 тыс. км. Такого плеча достаточно, чтобы доставить овощи практически в любой населенный пункт.



«На направлении Дальнего Востока плюс Севера ситуация [с обеспечением овощами] действительно непростая, однако строить там новые комбинаты не вполне целесообразно из-за низкой плотности населения. Если оно не будет расти, стоит модернизировать действующие предприятия», — считает собеседник «Агроинвестора». Он также добавляет, что на Дальнем Востоке сейчас действуют капексы, а также выдаются льготные кредиты на тепличные комплексы. В регионе сейчас строятся четыре новых предприятия, то есть в ближайшее время производство и так увеличится.



В то же время, продолжает собеседник «Агроинвестора», поддержка тепличных комплексов через специальные условия на покупку газа — это нужная мера для производителей по всей стране. «Более тысячи компаний отрасли работают с использованием газа, и у них огромные объемы потребления. Стоимость энергоресурсов, в частности газа, в себестоимости огурца зимой может превышать 50%», — говорит он. Тепличной отрасли могли бы помочь льготные условия оплаты с большей отсрочкой платежа, так как основную выручку комплексы получают зимой. Однако льготная цена на газ была бы лучшей поддержкой, так как из года в год затраты на производство растут.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова ранее говорила «Агроинвестору», что строить теплицы в условиях Крайнего Севера непросто, во-первых, из-за доставки оборудования и конструкций, которые в большинстве своем по-прежнему везут либо из Центральной России, либо из Европы. Во-вторых, с точки зрения потребления, самая большая сложность в том, что регион характеризуется малым количеством крупных населенных пунктов со сложной логистикой из-за климатических условий. По ее мнению, самым целесообразным с коммерческой точки зрения является строительство совсем малых теплиц — в половину гектара. Но вопрос в том, что дешевле: поставлять в регион продукцию самолетами из Центра, Сибири, Китая или выращивать на месте.



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