В 2023 году рентабельность производства тепличных овощей достигла почти 23%

В 2023 году урожай тепличных овощей составил почти 1,7 млн тонн Pixabay

В 2023 году рентабельность производства овощей в закрытом грунте без учета субсидий достигла 22,8%, после отрицательного показателя (-0,2%) в 2022-м. Такие данные представил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на пленарном заседании выставки «Картофель и овощи Агротех», пишет поле.рф.



«Рентабельность тепличных овощей достигла рекордных значений за последние шесть лет, почти 23%, что свидетельствует о положительном тренде», — подчеркнул Некрасов. Согласно презентации Минсельхоза, рентабельность производства овощей в открытом грунте увеличилась с 17,7% в 2022 году до 31,8% в 2023-м. В то же время доходность выращивания картофеля снизилась с 32,7% до 18,3%. Хотя по картофелю рекордная рентабельность 2021 года в 46% не достигнута, 18,3% — значительный положительный показатель без учета государственной поддержки, отметил чиновник.



По словам Некрасова, в 2023 году был получен хороший урожай тепличных овощей — почти 1,7 млн т. По предварительной оценке Росстата, общий валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта составил 7,2 млн т. Кроме того, был собран урожай картофеля, который за последние 30 лет оказался рекордным — 8,6 млн т в товарном секторе.



Руководитель направления «Растениеводство» ГК «Интерагро» Наталья Давыденко сказала «Агроинвестору», что в 2023—2024 годах доля использования отечественных материалов в тепличных комбинатах — удобрений и субстратов — выросла. Также они переходили на семена отечественного производства. По ее словам, специалисты ожидали снижения рентабельности из-за падения качества продукции, поскольку в тепличном комплексе препараты защиты растений, семена, субстраты и большая доля расходных материалов — на 80% импортного производства.



При этом к увеличению рентабельности могли привести адаптация технологических процессов и назначение «входной цены». Давыденко отметила, что в хозяйствах, которые имеют большие площади и современные теплицы, накоплен индивидуальный технологический опыт. Коллективы этих хозяйств научились эффективно использовать средства, возможности и специальные знания.



18 января «Интерагро» представила исследование, где говорилось, что несмотря на то, что личные подсобные хозяйства по-прежнему занимают лидирующие позиции по площади сева картофеля, за последние шесть лет их посадки сократились на 23,7% до 777 тыс. га, а урожайность уменьшилась на 21,7%, до 11,9 млн т. По предварительным данным Росстата, в 2023 году на долю личных подсобных хозяйств пришлось 58,1% урожая, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 65%. В то же время в товарном секторе сбор картофеля за последние три года увеличился на 28,4%, достигнув 8,6 млн т.



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