В январе производство тепличных овощей выросло на 11%

С декабря по февраль в России традиционный период самых высоких цен на свежие овощи Pixabay

По итогам января в России было собрано 93,3 тыс. т овощей в зимних теплицах, что на 10 тыс. т или 11% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Минсельхоза. В том числе урожай огурцов составил 46,8 тыс. т (+7,6%), томатов — 43,8 тыс. т (+14,1%). В текущем году прогнозируется увеличение валовых сборов овощей, при этом структура производства будет корректироваться в зависимости от спроса и запуска новых объектов. Сейчас в разработке находится 13 проектов тепличного овощеводства общей мощностью 46,6 тыс. т.



С декабря по февраль в России традиционный период самых высоких цен на свежие овощи, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В это время световые дни очень короткие, плюс в этом году в столичном регионе зимой почти нет солнца, это не может не сказаться на необходимости увеличивать уровень досвечивания, соответственно, затраты на электроэнергию в промышленных теплицах растут. Только такие теплицы участвуют в генерации валового сбора в этот период», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору».



По ее словам, рост производства в январе произошел за счет новых проектов и модернизации действующих. Однако, несмотря на увеличения сбора овощей, их стоимость не может снизиться, в первую очередь из-за роста расходов на электричество. «В целом рынок развивается стабильно, и увеличение сборов в январе — это очень хороший показатель», — заключила Решетникова.



В 2023 году рентабельность производства овощей в закрытом грунте без учета субсидий достигла 22,8%, после отрицательного показателя (-0,2%) в 2022 году. Об этом в конце января говорил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. Он отмечал, что это рекордное значение за последние шесть лет. По словам Некрасова, в 2023 году был получен хороший урожай тепличных овощей — почти 1,7 млн т. По предварительной оценке Росстата, общий валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта составил 7,2 млн т.



По производству овощей открытого грунта традиционно лидируют Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская области, Краснодарский край и Кабардино-Балкария. По производству овощей в защищенном грунте ключевыми регионами являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края.



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