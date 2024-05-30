Майские заморозки привели к потери до 90% урожая яблок в ряде хозяйств

Заморозки повредили до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе Pixabay

Российские садоводы столкнулись с серьезными потерями урожая из-за аномально низких температур в мае, пишет «Агроэксперт» со ссылкой на вице-президента Национального плодоовощного союза Виталия Храмушина. Он отметил, что оценивать полный ущерб еще рано, поскольку информация по регионам все еще собирается. Однако предварительные данные говорят, что в некоторых хозяйствах потери достигают 70-90% от запланированного урожая. Например, «Агроном-сад» в Липецкой области сообщил о потере около 75% урожая яблок, «Агрофирма имени 15 лет Октября» — до 85%.



Храмушин также рассказал, что кроме убытков по урожаю некоторые садоводческие хозяйства столкнулись с повреждениями деревьев, что потребует дополнительных затрат, так как возобновление плодоношения займет несколько лет. В связи с этим Плодоовощной союз обратился к Минсельхозу с просьбой оказать поддержку пострадавшим садоводческим хозяйствам, которым угрожает банкротство из-за потерь урожая.



Между тем, в Союзе садоводов Кубани сообщили ТАСС, что урожай яблок в Краснодарском крае в 2024 году превысит прошлогодний. Благоприятные погодные условия способствуют хорошему развитию плодов, и на конец мая ситуация в садоводческих хозяйствах оценивается как нормальная. Также отмечается, что за последние пять лет на территории края было заложено более 8,8 тыс. га многолетних насаждений. С 2020 года в регионе было запущено несколько крупных инвестиционных проектов по созданию суперинтенсивных садов, которые в этом году начинают приносить товарный урожай. Ежегодно на Кубани выращивается около трети плодово-ягодной продукции всей страны.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что заморозки негативно отразились на плодовых деревьях, особенно на яблонях в центральных регионах страны. В связи с прогнозируемым сокращением урожая Минсельхоз рассмотрит возможность увеличения импорта яблок для предотвращения роста цен на них. По оценкам Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, майские заморозки повредили от 50% до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе. Наибольшие потери от низких температур понесли Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин оценивал ситуацию как критическую: урожая в центральной зоне почти не будет. Несмотря на принятые меры для защиты от заморозков, температура в начале мая опустилась до — 6 градусов, что отрицательно сказалось на цветении растений.



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