Минсельхоз допустил увеличение импорта яблок из-за заморозков

Майские заморозки повредили от 50% до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе Pixabay

Заморозки негативно повлияли на плодовые деревья, особенно на яблони в центральных регионах страны, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут, пишет «Интерфакс». В связи с ожидаемым уменьшением урожая Минсельхоз рассмотрит возможность увеличения импорта яблок. Это необходимо, чтобы предотвратить рост цен на этот социально значимый продукт, подчеркнула Лут, слова которой приводит «Коммерсантъ».



По оценке Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, майские заморозки повредили от 50% до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе. Наибольший ущерб от низких температур понесли Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области. Вместе с тем, в Краснодарском крае майские возвратные заморозки существенно не повредили плодово-ягодные насаждения, оценило агроведомство региона. «Виноградные насаждения совсем не пострадали. Есть незначительные повреждения, в основном в богарных садах косточковых и семечковых культур неинтенсивного типа. Однако план по валовому производству плодово-ягодной продукции в крупных и фермерских хозяйствах в объеме не менее 440 тыс. т будет выполнен», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе министерства.



Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий ранее говорила, что в этом году из-за заморозков ожидается уменьшение урожая яблок, вишни, сливы, а также других косточковых фруктов и ягод, таких как смородина, садовая земляника, малина, крыжовник и жимолость. Эксперт считает, что заморозки и увеличение себестоимости производства приведут к росту цен на ягоды и фрукты минимум на 15-20%.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин оценивал ситуацию как критическую: урожая в центральной зоне почти не будет. Несмотря на предпринятые меры подготовки к заморозкам, температура в начале мая достигла -6 градусов, что негативно сказалось на цветении растений. Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов отмечал, что две трети фруктов выращиваются на Юге и Кавказе, где аномально раннее цветение спасло садовые культуры от падения температуры. Он считает, что это не окажет значительного влияния на урожай из-за менее значительных температурных колебаний по сравнению с центральными регионами.



Минсельхоз из-за аномальных майских заморозков планирует ввести федеральный режим ЧС, а также планирует попросить у правительства компенсировать ущерб от заморозков, который понесли садоводы.



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