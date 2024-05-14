Урожай плодов и ягод в 2024 году будет ниже из-за заморозков

Оценить потери можно будет после установления теплой погоды Pixabay

В 2024 году в России ожидается снижение урожая яблок, вишни, сливы и других косточковых, а также смородины, садовой земляники, малины, крыжовника, жимолости и прочих ягод. Об этом «Агроинвестору» сообщила генеральный директор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий. По ее словам, причиной стали майские заморозки в ряде регионов. Эксперт отметила, что дать точную оценку потерь урожая этих культур пока сложно, в большинстве хозяйств еще не было возможности оценить, как растения прошли критическую ситуацию с заморозками. Оценить повреждения можно будет после установления теплой погоды, когда будет видно, как восстанавливаются растения.



«В ряде регионов в некоторых хозяйствах температура опускалась до — 9 градусов. Это экстремально низкие температуры для текущего сезона. Они, конечно же, очень серьезно повредили цветы и завязи там, где уже шло цветение и начинали завязываться плоды. В первую очередь проблема касается юга центральной полосы России», — пояснила Козий. По ее словам, заморозки особенно повлияли на косточковые культуры, а также на смородину, крыжовник, жимолость, есть повреждения яблонь, малины и земляники садовой.



«Нельзя сказать, что урожая фруктов и ягод у нас не будет вообще, но он точно будет меньше обычного. Если сейчас начнется потепление, то поздние сорта большинства культур, цветение которых проходит позже, все-таки дадут урожай, но вот ситуация со смородиной очень критична. Садоводам с начала мая приходится серьезно бороться за урожай, последние две недели сотрудники большинства хозяйств буквально не спят ночами, занимаются спасением урожая, укрыванием, дымованием, опрыскиванием и так далее», — рассказала Козий.



По ее оценке, стоимость ягод и плодов в этом году повысится как минимум на 15-20% на фоне заморозков и роста себестоимости производства. «Мы ожидаем роста цен почти на все фрукты и ягоды вне зависимости от заморозков. Растущая себестоимость выращивания, включая подорожание логистики, рост стоимости труда из-за нехватки рабочих рук, рост стоимости всего, что необходимо для ягодоводства и садоводства, на фоне ослабления курса рубля, ведут к увеличению стоимости продукции», — заключила эксперт.



Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ) Игорь Муханин оценивает ущерб от заморозков в центральной части России на максимальные десять баллов по десятибалльной шкале был, писала на прошлой неделе «Российская газета». «С косточковыми фруктами ситуация критическая — в центральной зоне не будет урожая. Что касается яблок, есть некоторая надежда сохранить что-то. Мы предпринимали все возможные меры подготовки к заморозкам — копали ямы, проводили обработку растений, использовали регуляторы роста и аминокислоты, — говорил Муханин. — Однако, с 6 на 7 мая температура упала до -6 градусов. Такого падения температуры в период цветения не наблюдалось уже давно <…>. Кроме того, в этом году наступила очень ранняя весна: уже в начале апреля наступило лето, что привело к ускоренному росту растений на две недели». Заморозки еще продолжаются, и окончательный ущерб можно будет оценить только после их завершения. Однако риск потерять до половины всего российского урожая фруктов реален, считает Муханин.



Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов говорил изданию, что примерно две трети фруктов выращивается на Юге и на Кавказе. Снижение температуры затронуло Северный Кавказ и Южный федеральный округ. Однако аномально раннее цветение в этом году, особенно на Юге, помогло спасти садовые культуры от падения температуры, поскольку процесс цветения и опыления уже завершился, отмечал он. По мнению Ширинова, существенного влияния на урожай это не окажет, так как температурные колебания были менее значительны, чем в центре страны, где ситуация значительно хуже.



Согласно данным Минсельхоза, в 2023 году сельхозпредприятия установили новый рекорд по сбору фруктов и ягод — урожай составил более 1,75 млн т в организованном секторе. Это на 1,9% больше, чем в 2022-м. Основными выращиваемыми культурами в России являются яблоки, сливы, вишни, черешни, абрикосы, смородина, малина и земляника. Также за последние годы увеличилось производство голубики. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, минимальная самообеспеченность фруктами и ягодами в стране должна составлять 60%. По данным Минсельхоза за 2022 год она была на уровне 47%.



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