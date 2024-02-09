В 2023 году урожай плодов и ягод увеличился почти на 2%

К 2030 году уровень самообеспеченности России фруктами и ягодами может достичь 50% Е. Разумный

По предварительным данным Минсельхоза, в 2023 году сбор фруктов и ягод в организованном секторе составил более 1,75 млн т, что на 1,9% превышает уровень 2022 года. Рост производства ведомство объясняет в первую очередь активной закладкой современных интенсивных садов и питомников, общей площадью около 13,3 тыс. га. Традиционно регионами-лидерами по выращиванию фруктов и ягод являются Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Крым, Воронежская, Белгородская, Волгоградская и Липецкая области.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова согласна с оценкой Минсельхоза по валовому сбору фруктов и ягод. При этом она обратила внимание, что значительную часть урожая собирают в хозяйствах населения, где обычно очень сложно вести подсчеты. Прирост производства ягод в товарном секторе был «на уровне погрешности», хотя в целом сбор ягод был неплохим, прокомментировала она «Агроинвестору».



Цены на ягоды в прошлом году были приемлемыми и держались на хорошем уровне для потребителя, продолжает Решетникова. В первую очередь этому способствовал массовый импорт, который шел в основном из Азербайджана и Армении. Сейчас в магазинах встречается в основном египетская и армянская клубника и марокканская голубика. Цены на ягоды в Москве и области держатся примерно на прошлогоднем уровне.



В июле прошлого года Минсельхоз сообщал, что к 2030 году уровень самообеспеченности России фруктами и ягодами может достичь 50%. В 2022 году этот показатель для яблок составлял 80%. Ожидается, что рост будут стимулировать меры господдержки. Решетникова тогда говорила, что за последние пять лет степень обеспеченности яблоками приблизилась к 100%, но ситуация с грушами, персиками, черешней и вишней остается сложной из-за недостаточного отечественного производства. Директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов ранее говорил, что производство ягодных культур (голубики, малины, земляники, ежевики, клюквы) в России к 2030 году может увеличиться в три раза до 56 тыс. т в товарном секторе.



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