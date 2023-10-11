Садоводы попросили запретить импорт саженцев с 2024 года

Со второго полугодия 2023-го Минсельхоз перестал субсидировать закупки иностранных саженцев для закладки яблоневых и грушевых садов «Агро-Белогорье»

Три садоводческих объединения — Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, Ассоциация садоводов России и союз «Садоводы Кубани» - отправили обращение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, в котором предложили полностью запретить импорт саженцев плодовых деревьев с 2024 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо.



Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов пояснил, что такой запрет необходим для развития отечественного производства. Он отметил, что большая часть использованных аграриями саженцев плодовых деревьев в 2022 году была российского происхождения, однако импортные поставки продолжают поступать из Сербии и стран Евросоюза. Ширинов в беседе с «Ведомостями» также отметил, что недобросовестный демпинг со стороны иностранных поставщиков посадочного материала приводит к снижению цен и мешает российским компаниям прогнозировать свое производство.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что в рамках реализации стратегии импортозамещения компания использует посадочный материал исключительно отечественных производителей. По его словам, российские саженцы хорошо приживаются, быстрее начинают плодоносить, на рынке нет их дефицита. «Поскольку рынок обеспечен отечественными саженцами в значительной мере, агрохолдинг «Степь» не видит для своего производства рисков при запрете ввоза импортных саженцев», — добавил Недужко.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что относится к инициативе крайне негативно. По ее мнению, запрет на ввоз импортных саженцев приведет к резкому снижению конкуренции на рынке, а в результате — к росту цен. «Наши производители выбирают иностранные аналоги не просто так, а по критериям, которые подходят им наилучшим образом. Я категорически против любых запретительных мер. Нужно, чтобы рынок был свободным, потому что в итоге от этого выигрывает вся страна, а не только потребитель», — считает эксперт.



Решетникова ранее говорила «Агроинвестору», что зависимость от импорта посадочного материала в интенсивном садоводстве составляет 80%. В традиционных садах почти на 100% используется отечественная селекция, однако их вклад в товарное производство десертного яблока каждый год сокращается и в целом очень небольшой. Почти все интенсивные сады, которые были заложены около семи лет назад, работают на саженцах итальянской, польской или сербской селекции. При этом пятый пакет санкций против России включает запрет на экспорт в Россию различного посадочного материала, что усложнило поставки.



В ноябре прошлого года «Агроинвестор» писал, что питомниководы и садоводы обратились в Минсельхоз с предложением не давать субсидии на закладку садов покупателям импортных саженцев. Начиная со второго полугодия 2023-го Минсельхоз перестал субсидировать закупки иностранных саженцев для закладки яблоневых и грушевых садов.



В конце 2022 года вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что правительство не планирует препятствовать ввозу импортных саженцев винограда в страну. По ее словам, определенный задел для импортных саженцев даже предусмотрен в Доктрине продовольственной безопасности России. При этом для развития производства отечественных саженцев важно, чтобы была коллаборация между наукой и бизнесом.



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