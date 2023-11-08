Урожай яблок останется на уровне прошлого года

Сейчас на длительное хранение крупные производители могут закладывать от 30% до 50% урожая яблок Pixabay

Сбор яблок у товарных производителей останется примерно на уровне прошлого года, когда, по данным Минсельхоза, их урожай составил 1,2 млн т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучила гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Плоды собраны почти во всех регионах, и их хватит, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка, уточнила она.



По оценкам «Технологий Роста», в Центре, в частности, в Липецкой, Воронежской, Белгородской областях урожай яблок достаточно хороший и большая доля товарных плодов, десертного яблока с хорошим качеством.



А вот на Юге были проблемы климатического характера, которые негативно сказались на качестве фруктов, говорит Решетникова.



Как ранее писал «Коммерсантъ», садоводы Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Дагестана направили коллективные письма в федеральный Минпромторг и Ассоциацию компаний розничной торговли с просьбой временно пересмотреть критерии качества поставки яблок сортов «гренни смит» и «голден делишес» в торговые сети. Из-за плохой погоды и дефицита сезонного персонала многие яблоки этих сортов имеют ярко выраженный «румянец» и «загар» - розовый бок. Существующие критерии приемки предписывают относить такие плоды к нестандарту, сети их не принимают или принимают по согласованию. Садоводы просят относить плоды с таким дефектом к первой категории без дополнительных согласований, поскольку данная особенность сортов не влияет на их потребительские свойства и вкусовые качества. В противном случае, по мнению садоводов, производителям придется завышать цены из-за значительной отбраковки продукции, что приведет к повышению цен в рознице.



По словам Решетниковой, в некоторых садах Центрального Черноземья и Юга еще остались яблоки, которые нужно собрать, однако не факт, что это удастся сделать, поскольку в большинстве регионов начинаются заморозки. Однако в этом году погода была хорошая для сбора урожая, поэтому значительную его часть садоводы убрали вовремя. Главное сейчас — заложить продукцию на кратковременное хранение — до Нового года, и долговременное — до весны, рассказывает эксперт.



По оценке Решетниковой, сейчас на длительное хранение крупные производители могут закладывать от 30% до 50% урожая яблок, чтобы весной продавать их по весьма выгодным ценам. Хотя еще десять лет назад уже к Новому году в России почти не было своих яблок из-за отсутствия хранилищ. Сейчас их также недостаточно. Хранилища с регулируемой газовой средой возводятся, но их все еще очень мало, подчеркивает Решетникова. «Строят их только крупные производители, а небольшие хозяйства, которые выращивают до 5 тыс. т продукции, гораздо реже имеют свои плодохранилища. Инвестиции в такие проекты очень большие, и не все участники рынка могут их себе позволить», — поясняет она.



И все же, по данным «Технологий Роста», в розничных магазинах даже сейчас уже есть яблоки, которые выращены не в России, а в Молдавии. В то же время, осенью стало гораздо меньше импорта из Средней Азии, чем в предыдущие годы. Цены на на яблоки в этом году ниже, чем в прошлом: в начале ноября в Москве они продавались в среднем за 100-115 руб./кг, тогда как в 2022-м цены находились в диапазоне от 105 руб. до 120 руб./кг, сравнивает Решетникова. «В целом, рынок товарного яблока развивается и неплохо себя чувствует», — заключает эксперт



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