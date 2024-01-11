Кубань планирует полностью перейти на российские саженцы винограда в 2026 году

В 2024 году в крае планируется заложить 1,8 тысячи гектаров виноградников flickr.com

Власти Краснодарского края, который является ведущим производителей вина в России, планируют полностью удовлетворить потребности в саженцах винограда к 2026 году за счет запуска нового питомника. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. По его словам, в 2024 году на Кубани планируется произвести 5 млн саженцев винограда. К 2026 году, с учетом запуска шестого питомника в начале текущего года, ожидается выпуск 7,5 млн саженцев, что полностью обеспечит потребности.



Коробка также отметил, что потребности в саженцах плодовых деревьев региона более чем удовлетворены, поскольку в год выращивается 7 млн саженцев. В 2024 году в крае планируется заложить 1,8 тыс. га виноградников и 1,2 тыс. га молодых садов. В регионе ежегодно закладывают порядка 1,8 тыс. га виноградников. В 2023 году производство саженцев винограда возросло на 40%, с 3,2 млн до 4,5 млн штук.



Директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России Леонид Попович считает, что намеченные планы по увеличению производства саженцев на Кубани реализуемы. «Сейчас введено несколько новых питомников, еще несколько — в процессе. Поэтому сомнений в том, что основной объем потребностей в саженцах будет закрыт питомниками Кубани, у меня нет. Причем часть саженцев будет продаваться в другие регионы России, — сказал он «Агроинвестору». — Также нужно учитывать, что в других регионах тоже создаются новые питомники. Я думаю, пройдет несколько лет, и страна закроет свои потребности в саженцах винограда».



Попович отметил, что импортные саженцы также будут приобретаться и дальше, потому что весь спектр сортов винограда нельзя производить на отечественном посадочном материале. «Кто-то захочет сорта винограда, которых нет в российских питомниках, и будет неизбежно покупать зарубежные. В этом году порядка 60-70% потребностей в саженцах мы закроем российскими саженцами. Также я не согласен с мнением, что отечественные саженцы уступают по качеству зарубежным. Такие мнения я слышу последние 60 лет, но нужно понимать, что каждый саженец индивидуален, и очень многое зависит от того, как с ними потом работают агрономы. В начале работы любого питомника всегда могут быть какие-то осечки, но нельзя на этом основании делать выводы о плохом качестве товара», — уверен Попович.



Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по итогам 2023 года сказал, что виноделы Краснодарского края, где сейчас производится 43% вина и шампанского в России, планируют увеличить эту долю до 50%. По данным краевого Минсельхоза, за 11 месяцев 2023 года виноделы региона произвели 20,4 млн дал вина, общий прогнозируемый объем по итогам года должен составить около 22 млн дал, сообщила пресс-служба правительства края. К началу прошлого года общая площадь виноградников в Краснодарском крае достигла 30 тыс. га. В 2023 году предприятия собрали 274,2 тыс. т винограда.



В декабре первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что объем производства винодельческой продукции в России в 2023 году может достигнуть 520 млн л (52 млн дал), включая около 130 млн л игристых вин. Она отметила, что отрасль виноделия активно развивается, и государство предпринимает шаги для обеспечения потребностей рынка и стимулирования спроса. Лут также упомянула о законопроекте, направленном на рекламу вина в местах выращивания винограда для поддержки винодельческого туризма. Она выражала уверенность, что эти меры помогут популяризировать отрасль и увеличить интерес потребителей к российскому вину.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

