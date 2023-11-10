Урожай винограда в России снизится почти на 15%

Производство вина к 2050 году может вырасти до 1,2 млрд литров Pixabay

Сбор винограда в России в 2023 году снизится до 760 тыс. т, в то время как в 2022-м было собрано 890 тыс. т. Об этом на Всероссийском винодельческом форуме заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, пишет «Прайм». Причиной снижения производства стали неблагоприятные погодные условия, такие как засуха и переувлажнение, пояснил глава ведомства. Несмотря на это, собранный урожай все равно является достойным результатом, подчеркнул он.



По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового агентства АКРА Владимира Горчакова, глобальное изменение климата влияет на производство винограда и вина. Последние восемь лет были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, и дальнейший рост температур может привести к исчезновению до 25% винодельческих регионов. Из-за этого граница выращивания винограда будет сдвигаться на север, предупредил он.



На развитие виноделия в этом году было направлено около 4 млрд руб. По словам Патрушева, такая же сумма будет выделена на отрасль и в следующем году. Поддержку сектору могут оказать и несколько других инициатив. В частности, рассматривается предложение Союза виноградарей и виноделов России о продлении пошлины на импорт вина в размере 20% на 2024 год. Министр отметил, что защитные меры, принятые правительством, способствуют развитию рынка, поэтому он считает необходимым продолжить их действие и после 2023 года. Ввозные пошлины на вино из недружественных стран были повышены с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр в июле этого года. Данное решение принято в рамках реализации комплекса ответных мер на действия со стороны недружественных государств. Пока оно действует до конца 2023-го.



Кроме того, на форуме прозвучало предложение со стороны Минпромторга закрепить на законодательном уровне обязательное включение российского вина в винные карты ресторанов и других заведений общественного питания. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Виктора Евтухова, необходимо рассмотреть изменения в законах о виноградарстве и виноделии или о торговле, чтобы обеспечить представленность российской продукции в общепите. Продажи российского вина в точках общественного питания растут быстрее, чем в ритейле, но их доля все еще недостаточна, считает он. По данным экспертов, на долю российских тихих вин в ритейле приходится 52%, на долю игристых — 65-68%.



Евтухов напомнил, что в Госдуме готовится законопроект о создании в торговых сетях специальной зоны, которая будет называться «российская полка». Там будут размещаться непродовольственные товары отечественного производства в соответствии с утвержденным перечнем. Для отечественного вина также может быть разработан аналог «российской полки» в общепите. «Мы должны пройти по аналогичному пути, чтобы российское вино обязательно присутствовало в меню российских кафе, ресторанов и других учреждений общественного питания», — заявил замглавы Минпромторга.



Согласно Федеральной стратегии развития виноградарства и виноделия России до 2050 года, представленной вице-президентом Simple Group Анатолием Корнеевым на винодельческом форуме, производство вина в России к 2050 году может вырасти до 1,2 млрд л, в то время как в 2022 году оно составляло 487 млн л. ТАСС со ссылкой на Корнеева пишет, что потребление вина на душу населения в России за последние годы сократилось и составляет всего лишь половину уровня советского периода. Так, в 2022 году показатель не превышал 6,2 л на человека. Целью стратегии является планомерное и системное увеличение этого показателя до 12 л в год.



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