Повышение акциза на вино может негативно повлиять на отрасль

Больше всего от повышения акциза могут пострадать производители и потребители дешевого вина Е. Разумный

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение акцизов на вино с 1 мая 2024 года. Согласно документу, акцизы на вино могут составить 108 руб. за литр, что в три раза выше, чем сейчас предусмотрено на 2024 год. Также предусмотрено увеличение акцизов на игристые вина, включая российское шампанское. В 2024 году ставка акциза на эти вина будет составлять 141 руб. за литр. Поступления от винных акцизов в бюджет России в 2024 году могут составить 22,5 млрд руб.



Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что повышение акциза негативно повлияет на конечную стоимость вин. «Поставщики начали предупреждать, что ожидается повышения цен на фоне увеличения акциза. Например, если сейчас вино стоит 600 руб. за бутылку, то будет около 900 руб. Однако это не так критично, потому что такое вино могут позволить себе люди с высокими доходами. А вот если вино, которое стоило 180 руб., будет стоить 300 руб., люди с низкими доходами это почувствуют», — сказал он «Агроинвестору».



По его мнению, основной удар придется на российских производителей вин. «В результате мы получим дополнительное сокращение объемов производства вина в России на 5-10% за счет уничтожения рынка более-менее дешевого вина. От этого выигрывают только производители, которые получат средства, чтобы вложить их в развитие бизнеса. Однако тут нужно думать не только о производителях, но и о потребителях», — уверен Дробиз. По его словам, потребление вина, в том числе игристого, в России сегодня в четыре раза меньше, чем в советский период и в 4,5 раза ниже на душу населения в год в среднем, чем в любой европейской стране.



Правда, начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Дмитрий Федосов считает, что количество российских производителей вин может увеличиться вдвое до 500 предприятий к 2030 году, включая небольшие фермерские хозяйства, пишет ТАСС. Он отметил, что за последние 10 лет количество винодельческих предприятий в России выросло с 50 до 250.



Федосов отметил, что после принятия закона «О виноградарстве и виноделии в России» в 2019 году отрасль начала экспоненциальный рост. Множество малых фермерских хозяйств, которых раньше не было, сейчас выходят на рынок в различных регионах России. Винодельческие предприятия, имеющие 1-2 га земли, производят от 10 тыс. до 50 тыс. бутылок вина в год. Федосов также напомнил, что запуск винодельческого предприятия требует продолжительной подготовки. Виноградники начинают приносить урожай через три года после посадки и дают качественное сырье в среднем примерно через пять лет.



Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников ранее прогнозировал, что к 2030 году площадь виноградников в России вырастет на 35%, достигнув 250-300 тыс. га. Он отмечал, что когда-то в Крыму было более 80 тыс. га виноградников, но сейчас их всего 18 тыс. га, что дает возможность вернуться к развитию этой подотрасли АПК в регионе. По его оценке, темпы открытия новых виноделен и расширения новых площадок в целом удовлетворительные. По словам Плотникова, доля отечественного вина на полках российских магазинов доходит до 55%, есть потенциал для увеличения этого показателя до 80%.



В начале сентября эксперты Роскачества говорили «Известиям», что урожай винограда в 2023 году может приблизиться к рекордным показателям 2022-го, когда было собрано более 890 тыс. т (рекорд за последние 25 лет). Сбор урожая на виноградниках России начался в августе и продлится до ноября. В некоторых регионах виноделы и власти прогнозируют умеренное снижение урожайности. В частности, объем ниже прошлогоднего на 10-12% ожидается в Краснодарском крае, до 30% меньше могут собрать на Дону.



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