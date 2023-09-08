Сельхозземля в Краснодарском крае продолжает дорожать

Общая площадь выставленных на продажу участков в регионе превышает 31 тысячу гектаров Pixabay

Средневзвешенная цена продажи 1 га земли в Краснодарском крае сейчас составляет 380 тыс. руб., тогда как на конец 2021 года она была на уровне 370 тыс. руб. Согласно исследованию консалтинговой компании Macon (есть у «Агроинвестора») самыми дорогостоящими землями сельскохозяйственного назначения в регионе стали сады, средняя стоимость которых превышает 1,7 млн руб./га. Чуть дешевле — около 1,45 млн руб./га — виноградники. Следом идут ягодники средней стоимостью 793 тыс. руб./га и рисовые чеки — 600 тыс. руб./га. Цена на пашни — в среднем 288 тыс. руб./га.



Объем предложения участков сельхозназначения в Краснодарском крае насчитывает 513 лотов общей площадью 31,4 тыс. га. В начале прошлого года объем земель сельхозназначения в свободной продаже составлял около 13,3 тыс. га (922 лота). Тогда средняя цена виноградников была на уровне 424,7 тыс. руб./га, пашни стоили в среднем 384,7 тыс. руб./га.



Согласно исследованию, самые дорогие участки земель сельхозназначения в Анапе — в среднем 1,28 млн руб./га. Земли в Кореновском, Апшеронском, Абинском, Новопокровском и Красноармейском районах Кубани стоят в среднем от 700 тыс. руб./га. Самое бюджетное предложение в Щербиновском районе, где гектар сельхозземли можно купить менее чем за 100 тыс. руб.



Сельскохозяйственная земля в Краснодарском крае остается привлекательной для инвестиций на фоне увеличения доходности растениеводства и высоких средних показателей урожайности, отмечают аналитики Macon. Участки продолжают пользоваться спросом как со стороны крупных землевладельцев и агрохолдингов, так и частных фермеров и непрофильных институциональных инвесторов, что поддерживает цены. Хотя на рынке преобладают небольшие лоты, встречаются и крупные участки, например, по данным компании, сейчас экспонируется девять участков площадью 1 тыс. га и более, площадь самого большого из них — в Выселковском районе — достигает 3 тыс. га. При этом аналитики компании отмечают, что рынок остается крайне закрытым: многие сделки даже с участием известных агрохолдингов не афишируются, поэтому отследить реальный объем продаж участков крайне сложно.



Возможность быстрой продажи участка и количество потенциальных покупателей во многом зависит от характеристик конкретного лота: особенностей расположения, типа выращиваемых агрокультур, уровня развития инженерных коммуникаций. Среди лотов на продажу, которые проанализировала Macon, 80,5% участков общей площадью 29,97 тыс. га приходится на пашни, также довольно широко распространены виноградники (33 участка общей площадью более 1,3 тыс. га) и сады (39 участков площадью 329,2 га), меньше — ягодники (15 участков площадью 142,6 га). Реже всего встречаются рисовые чеки — предлагается всего один участок площадью 490 га.



Аналитики Macon прогнозируют расширение рынка земель сельхозназначения и увеличение предложения покупки или аренды, что в целом прослеживается по итогам 2022-го и первой половины 2023 года. По их мнению, этому, в частности, способствует упрощение для фермеров получения в аренду государственных и муниципальных сельхозземель с 1 января этого года. Также важным шагом на пути повышения привлекательности сельхозземли стало разрешение с 1 марта 2022 года строить жилые дома на участках такого типа с ограничением этажности и площади. Ключевыми факторами влияния на отрасль на территории Краснодарского края в среднесрочной перспективе будут запрет перевода сельхозугодий и виноградопригодных земель под жилищное строительство и субсидии на покупку сельских усадеб. При этом введение различных реестров участков позволит сделать рынок более открытым как для действующих, так и для новых игроков, считают аналитики Macon.



В то же время они отмечают, что в существующих макроэкономических условиях многие компании стремятся экономить средства, в том числе на покупке новых участков, что может несколько ограничить потенциал увеличения числа сделок. Однако активная поддержка агросектора со стороны государства будет способствовать сохранению спроса на текущем уровне, резюмирует Macon.



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