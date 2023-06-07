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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В 2023 году бюджет госпрограммы «Земля» вырастет в 1,5 раза

В прошлом году на ее реализацию было направлено более 23 млрд рублей

| Агроинвестор |

На поддержку проектов по мелиорации выделят 8 млрд рублей
На поддержку проектов по мелиорации выделят 8 млрд рублей

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на заседании Совета Федерации сообщила, что бюджет на реализацию государственной программы «Земля» в 2023 году вырастет в 1,5 раза по сравнению с 2022-м и составит 34,8 млрд руб. Госпрограмма направлена на техническое перевооружение мелиоративного комплекса, сохранение и вовлечение земель в оборот. В 2022 году на ее реализацию было направлено более 23 млрд руб.

Объем средств на поддержку аграриев, реализующих мероприятия по мелиорации с возмещением 50% понесенных затрат, составит более 8 млрд руб., отметила Абрамченко на заседании. В 2022 году на эти цели было направлено свыше 6 млрд руб., что позволило провести мелиоративные работы на площади 480 тыс. га и увеличить производство продукции более чем на 1,5 млн т. В частности, был зафиксирован прирост по картофелю и овощам в размере 285 тыс. т и по плодам и ягодам — на 15 тыс. т. В этом году мелиоративные мероприятия планируется провести на 304,3 тыс. га, что позволит увеличить производство продукции на уровне 1,25 млн т.

По словам Абрамченко, в прошлом году благодаря господдержке была завершена реконструкция 19 объектов мелиоративного комплекса, износ основных фондов которого в среднем составляет 67,7%, а также проведен капитальный ремонт 22 объектов. Их ввод позволил предотвратить выбытие из оборота почти 60 тыс. га сельхозугодий. В этом году в обороте предполагается сохранить еще 55 тыс. га, на 2024-й намечен ввод 11 объектов мелиорации, что позволит предотвратить выбытие из оборота 171,5 тыс. га сельхозземель.

Вице-премьер также рассказала, что государство работает над унификацией доступа к системам подачи воды для сельхозпроизводителей. Вскоре разработает приказ, где будут прописаны условия прозрачности оплаты за воду для всех аграриев. Также, по ее словам, прорабатывается возможность увеличения с 50% до 90% компенсации затрат сельхозпроизводителей на мероприятия в области агролесомелиорации и фитомелиорации.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин обратил внимание на проблему наличия бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. Он напомнил, что в законодательстве не установлен порядок признания права собственности на такие системы и порядок признания их недействующими. 

Между тем, Счетная палата в ходе анализа Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиорации обратила внимание на почти двукратное сокращение первоначального объема финансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов мелиоративного комплекса в прошлом году — с 10 млрд руб. до 5,3 млрд руб. Основной причиной стало отсутствие заключенных контрактов по переходящим объектам, из-за чего часть результатов, касающихся мелиорации земель, была не выполнена. Также аудиторы выявили нерезультативное использование бюджетных инвестиций при строительстве объектов мелиорации в сумме 167 млн руб.

Госпрограмма «Земля» была разработана Минсельхозом по поручению президента по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Реализация госпрограммы началась в 2022 году и рассчитана на 10 лет, ее цель — возвращение в сельхозоборот оборот более 13 млн га земель.


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