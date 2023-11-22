В 2023 году Кубань планирует на треть нарастить объем производства вина и шампанского

В 2022 году виноделы Краснодарского края выпустили 23,3 млн дал продукции Pixabay

Виноделы Краснодарского края, где производится более 40% российского вина, планируют увеличить объем выпуска продукции до 30 млн дал к концу 2023 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Федор Дерека на пленарном заседании международной сельхозвыставки «Югагро», пишет ТАСС. По его словам, в этом году на Кубани собрано около 280 тыс. т винограда. «Наши винодельческие предприятия планируют произвести около 30 млн дал вина и шампанского», — рассказал Дерека.



В 2022 году виноделы Краснодарского края выпустили 23,3 млн дал продукции, включая игристые и шампанские вина объемом 6,8 млн дал. Регион производит42% всего российского вина. В прошлом году валовой сбор винограда достиг рекордного значения за всю историю кубанского виноградарства и составил 283,2 тыс. т, что составляет 41,5% от общего валового сбора винограда в России. Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минсельхоза Краснодарского края сообщал, что в этом году в регионе собрали 260 тыс. т винограда, что на 7% меньше, чем в прошлом. Погода осложнила ситуацию, так как во время созревания ягод прошли сильные дожди.



Между тем, 19 ноября РИА «Новости» сообщало, что поставки французского молодого вина в Россию снизились из-за повышения ввозных пошлин для вин из недружественных стран, но импортеры продолжают завозить Божоле Нуво и другие напитки из этого региона, а также запускают собственное производство. «В этом году мы ввезли всего 11 тыс. бутылок Божоле Нуво от дома Trenel, это на 40% меньше, чем в прошлом году. При этом объем импорта вин из региона Божоле (не только Нуво) в компании вырос в 2,3 раза. Причина сокращения поставок молодого вина из Франции в этом году — его итоговая цена для покупателя», — сказал агентству директор по импорту компании Ladoga Дмитрий Журкин. По его словам, после повышения пошлин на вина из недружественных стран, стоимости логистики и урезания маркетинговых бюджетов для России европейскими поставщиками, стоимость такой продукции для потребителя стала непривлекательной.



17 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает увеличение акцизов на вино с 1 мая 2024 года. Согласно новым правилам, ставка акциза на вино составит 108 руб./л, что в три раза выше, чем предыдущая ставка на 2024 год. В этом году ставка акциза на вино составляет 34 руб./л. Также предусмотрено увеличение ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское. С 1 мая 2024 года ставка акциза на эти виды вин также увеличится в три раза и составит 141 руб./л.



Согласно пояснительной записке к проекту бюджета России на три года, от винных акцизов в 2024 году в бюджет может поступить около 22 млрд руб., что в два раза больше, чем предусмотрено на 2023-й. В последующие годы поступления от акцизов ожидаются в размере около 28 млрд руб. в 2025 году и около 29 млрд руб. в 2026-м. Эти изменения затронут акцизы на вина, фруктовые вина, вина наливом (за исключением игристых вин и крепленого вина), а также плодовую алкогольную продукцию.

