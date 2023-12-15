В 2023 году объем производства вина в России может составить 520 млн литров

В ближайшие годы в России продолжат появляться новые винодельческие регионы Pixabay

Объем производства винодельческой продукции в России в 2023 году может составить 520 млн л, включая около 130 млн л игристых вин, сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в интервью ТАСС. Она отметила, что российская винодельческая отрасль развивается, государство предпринимает шаги для обеспечения потребностей рынка и стимулирования спроса. Лут также упомянула принятый законопроект о рекламе вина в местах выращивания винограда для поддержки винодельческого туризма. Она выразила уверенность, что эти меры помогут популяризировать отрасль и увеличить интерес потребителей к российскому вину.



В пресс-службе Роскачества сказали «Агроинвестору», что ежегодно отмечают рост ассортимента винодельческой продукции. По итогам 2022 года было выпущено порядка 7 тыс. наименований винодельческой продукции всех типов в разных видах тары. В 2018 году, когда был запущен проект «Винный гид России», который Роскачество проводит совместно с Минсельхозом и Минпромторгом при поддержке Россельхозбанка, вин из российского винограда было не более 800 наименований. По итогам исследования «Винный гид России — 2023» в трех основных категория — красных, белых и игристых вин — зафиксировано повышение качества. Это влияет и на рост доверия потребителей к российскому вину, отметили в Роскачестве.



Также россияне стали значительно реже оценивать зарубежное вино как превосходящее по качеству российское. Если в конце 2022 года 29% респондентов отвечали, что вино зарубежного производства гораздо более качественное, чем российское, то сейчас с таким мнением готовы согласиться 17%. За последние два года это самый низкий показатель популярности зарубежного вина. Кроме того, 22% граждан считают российское вино более качественным, чем зарубежное, а 29% отмечают, что не все, но большинство российских вин превосходит по качеству зарубежные. Таким образом, в той или иной степени 51% россиян отдают предпочтение качеству российских вин, говорят в Роскачестве.



Этому способствует и увеличение объемов производства винодельческой продукции в России. В 2022 году было произведено 60,7 млн дал вина, что на 13% больше показателя предыдущего года. За шесть лет выпуск увеличился почти вдвое. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы в России продолжат появляться новые винодельческие регионы — Астраханская область, Саратовская область, а также дальневосточные регионы, а доля России в структуре мирового производства вина продолжит расти и к 2030 году превысит 3%.



Вместе с тем, накануне опрошенные РИА «Новости» крупные импортеры вин отмечали, что продажи импортного игристого вина в России растут, имеющихся запасов хватит на Новый год. Например, в компании Ladoga продажи игристого в целом по итогам 11 месяцев этого года увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, по сравнению с таким же периодом 2021 года — в два раза. «Если смотреть по странам, около 70% от общего объема продаж игристого в натуральном выражении нашей компании — это Италия и Россия. Они же растут самыми высокими темпами», — сравнивал представитель компании. О том, что дефицита игристых вин на рынке нет, агентству сообщили и в компании Simple Group, крупнейшем импортере итальянских вин в России.



По данным ФТС, которые в конце ноября приводил «Интерфакс», сбор таможенных платежей за ввоз в Россию вина из недружественных стран в августе-октябре вырос в годовом выражении в 3,5 раза и достиг 8,4 млрд руб. При этом физический импорт из этих стран снизился на 38% до 93 тыс. т со 151 тыс. т годом ранее.



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