Путь к качеству: развитию виноделия могла бы способствовать отмена НДС

Виноделие — самая растущая в экономике индустрия Simple Group

Развитию российского виноделия могла бы способствовать отмена НДС, а не принятие непопулярных мер типа повышения акцизов на вино. Такое мнение озвучил сооснователь и вице-президент Simple Group (один из лидеров России в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибутор и ритейлер с собственной сетью винотек SimpleWine) Анатолий Корнеев в ходе организованного компанией пресс-тура на винодельни Имение «Сикоры» и «Усадьба Маркотх». По словам Корнеева, поступлений на уровне 55 млрд руб. в год «государство даже не замечает», а отмена НДС для виноделов позволила бы повысить доступность их продукции для потребителей. При этом предстоящее в 2024 году повышение в три раза акцизов на вино неизбежно приведет к его удорожанию, причем не на 108 руб./л, а на акциз плюс НДС, то есть примерно 130 руб./л.



Рост цен на вина спровоцирует снижение спроса на них и уход потребителей в другие категории спиртных напитков, в частности в пиво, а категория вин и без того падает, подчеркнул Корнеев. По его словам, среднее потребление вина уменьшилось до 6,2 л на человека в год (на пике было 8 л, а в СССР — 16 л), причем около 10% этого объема приходится на винные напитки, которые, по мнению сооснователя Simple Group, в целом следовало бы ограничить. «Они отбирают долю на полке у качественного российского вина, и мы не знаем, каков реальный процент вина в этих напитках. При этом они находятся в тех же ценовых сегментах, и отечественным производителям вина, чтобы встать на полку, приходится уходить в промо, — рассказывает он. — Кроме того, поощряя борьбу с импортными винами из недружественных стран путем повышения ввозных пошлин мы никак не помогаем российскому виноделию, потому что у наших виноделов конкурент стоит на полке без налогов и сборов — это Грузия и Армения».







«Мы не испытывали никаких проблем, когда на нашем рынке на общем основании были вина из других стран, мы за честную конкуренцию, — комментирует владелец «Усадьбы Маркотх» и главный винодел хозяйства «Галицкий и Галицкий» Алексей Толстой. — Но стоит отметить, что другие страны по ряду гастрономических продуктов защищают свои рынки, почему бы и нам это не сделать? Наверное, это отражает дух времени, и пошлины нужно было повысить, хотя я и не был сторонником этого решения. Виноделие в России имеет возможности для роста, но если мы сильные и никаких других вин не боимся, то тем винодельням, которые только встали на этот путь, наверное, ограничение импорта станет подспорьем. Но важно, чтобы они это правильно использовали, не думая, что так будет всегда и можно расслабиться».



Государство декларирует, что заинтересовано в инвестициях в сектор виноградарства и виноделия и субсидирует отрасль. Виноделие — самая растущая в экономике индустрия, однако пока она находится в зачаточном состоянии и развивается, по сути, всего около десяти лет. Хотя первая волна инвестиций в виноделие была в начале 2000-х, но многие предприятия обанкротились, поскольку не было эффективных команд, возникали управленческие проблемы, продолжает Корнеев. «Капитальные вложения в виноделие окупаются обычно 15-20 лет, а первые пришедшие в отрасль банкиры стремились вернуть деньги за пять лет через полку», — поясняет он.







По словам Корнеева, сейчас важно определиться, в каком направлении российское виноделие продолжит свое развитие: будет ли повторен путь СССР, когда важно было дать большие объемы, чтобы обеспечить страну вином, или будет сделана ставка на качество продукции. Экстенсивное производство субсидируется, при вложениях в среднем 1,2 млн на 1 га виноградников государство может вернуть до 80% затрат. Можно работать с очень простым материалом, выпускать вино по 450-500 руб. на полке и быть на плаву, однако получится ли у такого предприятия в перспективе быть эффективным — большой вопрос, поскольку придется конкурировать с игроками, у которых тысячи гектаров виноградников, рассуждает Корнеев. «Всей стране нужно неизбежно стремиться к качественному виноделию, чтобы было много малых, семейных виноделен, — уверен он. — Сейчас в стране 246 предприятий имеют лицензии на производство вина. Из них виноделием полного цикла занимаются всего 100, а качественное вино европейского уровня выпускают 40. Объем смещен в сторону большого производства вина для масс-маркета. Эти данные мы получили в результате проведенной нами Большой Русской Винной Экспедиции». Впрочем, такое соотношение сил в отрасли — это неплохой показатель, учитывая, что она находится на этапе становления, уточняет он.



«В РСФСР было 199 тыс. га виноградников, сейчас — 101 тыс. га, из них 82 тыс. га плодоносящие. Но нужно иметь в виду, что в это число входят виноградники, урожай которых идет на производство коньяка, тут же заложен столовый виноград, возможны приписки и процент в точности установить невозможно, — продолжает Корнеев. — Также у нас низкий выход вина: если в Италии он составляет около 6,9 тыс. бутылок с гектара, то у нас — около 4 тыс. Цифры не совсем бьются: рапортуем о росте, но качественного винограда недостаточно. В прошлом году урожай винограда достиг 960 тыс. т, но в реальности значительная доля этого вина не соответствует потребительским предпочтениям рынка».



Вице-президент Simple Group также обращает внимание на большое количество сортов и гибридов — только в Краснодарском крае их зарегистрировано около 120. «Большинство из них не входят в те параметры органолептических представлений о вине, с которыми мы знакомили рынок в течение 35 лет, — говорит он. — Все знают Рислинг, Шардоне, Совиньон, но никто не знает Цитрон Цюрупинский или Молдову, так зачем их сажать в таких объемах? Наша советская наука сажала устойчивые, морозостойкие, высокоурожайные сорта, а рынку в таком значительном масштабе они не нужны». Когда состоятельные люди решают заниматься виноделием, они высаживают по 12-14 сортов винограда, хотят попробовать разные, но когда приходит время продавать вино, оказывается, что оно не продается, соглашается владелец и основатель винодельни Имение «Сикоры» Александр Сикорский. «У нас восемь сортов, и я считаю, что это многовато. Виноделам тоже сложно работать, когда столько сортов», — отмечает он.







Однако в многообразии выращиваемых сортов винограда есть и преимущества, при условии, что они востребованы на рынке. «Когда в 2011 году мы с партнерами задумали воплотить идею создания винодельни, я был энологом “Усадьбы Дивноморское”, понимал особенности терруара, на которые нужно обратить внимание, и у нас было две концепции. Первая — попытаться сделать два-три вина, которые бы максимально качественно выражали особенности этой земли, за которыми бы к нам приезжали люди, — вспоминает Алексей Толстой. — Вторая концепция — максимально широко охватить аудиторию, высадить больше сортов и создать более широкую палитру вин, чтобы каждый что-то нашел для себя. Выбрали вторую и в 2012 году высалили на 8,4 га аж десять сортов, к которым в 2015-м добавили еще два. Весной планирует расширить виноградник на 2 га и добавим еще два сорта». При этом, по его словам, винодельне удается производить вина, которые наилучшим образом раскрывают суть терруара. «Мы создаем вина, которые в первую очередь хотим пить сами, и мы убеждены, что малотиражность и уровень наших вин найдут своего потребителя», — подчеркивает Толстой.



Еще одна проблема российского виноделия в том, что у производителей нет представлений о том, что нужно потребителю. Так, например, в стране производится около 27% сухого вина, остальное делается с остаточным сахаром, тогда как в структуре потребления на долю сухого приходится 46%, сравнивает Корнеев. Решить эту проблему может диалог с дистрибьютором, который вовремя подскажет, как выглядит рынок, что ему нужно, а что не удастся продать. «У нас было несколько дистрибьюторов, и я всем говорил, что хочу, чтобы мое вино любили так, как я его люблю, но ничего не получалось, — делится Сикорский. — Когда нашим дистрибутором стала Simple Group, мы стали понимать, что нужно, сколько, какие категории. Мы вместе решаем, какое вино выводить на рынок».



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