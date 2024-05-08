Майские заморозки могут нанести заметный ущерб АПК

Озимые способны выдержать отрицательные температуры, но морозы могут быть губительны для растений, которые вышли из зимы и начали развитие Freepik.com

Масштабные заморозки, которые наблюдаются с 4 мая, охватили 41 регион Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Возможны ощутимые потери в растениеводстве, предупредил Национальный союз агростраховщиков (НСА). По данным системы мониторинга союза, отрицательные температуры наблюдались в 15 из 18 регионах ЦФО, в пяти из восьми регионах ЮФО и на всей территории Приволжья и Северного Кавказа.



«Под угрозой — прежде всего плодово-ягодные культуры. По данным НСА на апрель, в зоне отрицательных температур оказались 12,3 тыс. га многолетних насаждений, урожай которых был застрахован — они расположены в Кабардино-Балкарской республике, Ставропольском и Краснодарском краях, Липецкой обрасти и Крыму. Это семечковые, косточковые, ягодники, виноград и хмель», — рассказал президент союза Корней Биждов.



Также от заморозков могли пострадать однолетние культуры. «НСА ввел процедуру мониторинга для выяснения ситуации, запросил у региональных органов АПК сведения о наличии застрахованных посевов, — отметил Биждов. — Заявленных убытков пока нет, но специалисты филиалов агростраховщиков ожидают, что они будут». По данным на апрель, в регионах, попавших в зону минусовых температур, было застраховано 5,5 млн га озимых культур и 136 тыс. га культур ярового сева. Из них по мультирисковой программе застрахованы 3,5 млн га озимых и 96 тыс. га яровых. Необходимость пересева погибших культур — это страховой случай по программе мультирискового страхования, как и утрата урожая многолетних насаждений, напомнил глава НСА.



Озимые способны выдержать отрицательные температуры, но морозы от минус 5 °С могут быть губительны для растений, которые вышли из зимы и начали развитие. По данным НСА, потенциально опасное для озимых понижение температур наблюдалось в Кировской и Нижегородской областях, в Татарстане, Башкирии и Чувашии. В этих регионах в сумме застраховано 438 тыс. га посевов озимых, в том числе 245 тыс. га — по программе на случай ЧС. При этом в Чувашии с апреля уже введен режим ЧС из-за гибели озимых, потери оцениваются на уровне 20% от площади сева, добавил Биждов.



Майские заморозки не только замедлили ход полевых работ, но и повредили уже взошедшие посевы, пишет «Интерфакс». Однако оценить потери можно будет лишь после нормализации погоды. «Ситуация выглядит тревожно по всей европейской территории страны, мы видим точечные, но значимые проблемы во всех местах. Где-то больше, где-то меньше, но они есть», — сказал агентству гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, речь идет не только о посевах зерновых — заморозки отразились и на других сельхозкультурах. «Потери могут быть восстановлены пересевом, но только частично», — отметил эксперт.



Рылько не исключил, что на этом фоне ИКАР понизит прогноз урожая в этом году. На прошлой неделе он уменьшил оценку валового сбора зерна со 146 млн т до 142 млн т, в том числе пшеницы — с 93 млн т до 91 млн т из-за засухи на юге, писал «Агроинвестор».



Аномальные заморозки в Воронежской области в начале мая стали причиной гибели или сильного повреждения 245 тыс. га агрокультур, в регионе готовятся к введению режима ЧС, сообщил в своем Телеграм-канале Минсельхоз области. Специалисты ведомства совместно с районными администрациями и сельхозпроизводителями продолжают обследовать посевы и уточнять данные по ущербу. «Погодная аномалия затронула всю территорию Воронежской области. Температура воздуха по области достигала, по официальным данным, 4 мая — минус 4,6 °С, 5 мая — минус 3 °С. Температура почвы — 4 мая — минус 5 °С, 5 мая — минус 3,5 °С», — говорится в сообщении.



В северных районах Ростовской области заморозки — в ночь с 4 на 5 мая температура опускалась до минус 5 °С — уничтожили урожай фруктов, ягод, орехов, винограда, а также некоторых овощных культур и картофеля, пишет Donnews.ru. Специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов сказал порталу, что такие сильные заморозки в начале мая были более 30 лет назад, тогда северные районы области тоже остались без урожая фруктов и овощей. «К сожалению, прогноз на ближайшие дни неутешительный — с 9 на 10 мая в Ростовской области ожидаем очередные заморозки на поверхности почвы и в воздухе, но уже не только в северных районах, но и в центральной части региона, включая Новочеркасск, Азов, Ростов. Возможно, заденет и более южные районы», — предупредил он.



О частичной гибели или повреждении из-за заморозков полевых культур, садов и посадок овощей в последние дни также писали СМИ Краснодарского края, Саратовской, Самарской, Липецкой, Московской областей, Татарстана и ряда других регионов. А, например, в Свердловской области из-за резкого похолодания и снегопадов аграрии приостановили сев яровых.



По прогнозу Гидрометцентра, с 8 по 12 мая на большей части европейской территории страны сохранится холодная погода с температурой воздуха на 5-10° ниже средних климатических значений. Ночью и утром в большинстве районов прогнозируются заморозки до минус 2-7 °С, на фоне пониженного атмосферного давления в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.



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