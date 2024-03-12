Темпы ярового сева вдвое выше прошлогодних

Какие-либо выводы по структуре и качеству сева пока делать рано Pixabay

В этом году яровой сев проведен уже на 424,6 тыс. га, что почти вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. Кроме того, в 18 регионах продолжается подкормка озимых: она уже проведена на площади 5,48 млн га или 27,4% от плана — это выше показателя 2023 года на 1,8 млн га. Своевременное внесение минеральных удобрений будет способствовать высокой урожайности сельхозкультур, отметило ведомство. Площадь под озимыми под урожай текущего года составила 20 млн га.



«Общая посевная площадь с учетом яровых, по прогнозу, увеличится на 300 тыс. га и составит 84,5 млн га. Полевые работы проходят в штатном режиме. Минсельхоз России ожидает успешного завершения весенней посевной кампании, что позволит сформировать хорошую базу для урожая этого года», — сообщается на сайте министерства. Пресс-служба агроведомства также отметила, что сейчас у сельхозпроизводителей есть подготовленные семена зерновых и зернобобовых в объеме 99% от потребности, кукурузы — 53,9%, подсолнечника — 51,3%, сахарной свеклы — 48,2%. По большинству культур эти значения выше уровня на аналогичный период прошлого года. Закупка и подготовка семенного материала продолжаются. К моменту сева по всем культурам ожидается стопроцентная обеспеченность. Яровой сев в России стартовал в середине февраля, первым его начал Дагестан.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что опережающий прошлогодние темпы сев связан с ранней весной на Юге. Но оценивать структуру и качество сева пока рано. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский также объясняет темпы сева ранней весной. «Но делать какие-то выводы (в том числе об обеспеченности аграриев ресурсами к посевной) еще рано», — добавляет он.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что все сельхозпроизводители понимают значение ярового сева и активно к нему готовятся в тех условиях, которые есть. По его оценке, посевные площади сохранятся на уровне прошлого года, а под яровой пшеницей — сократятся. Главная проблема аграриев в данный момент — нехватка денег, потому что выручка от реализации продукции сократилась за счет ценового регулирования, отмечал эксперт. «Они выбирают, где купить подешевле и покупать ли вообще. Каждое хозяйство будет решать, что с этим делать и вносить корректировки в технологии исходя из специфики текущих природно-климатических условий на данный момент в конкретном месте», — считает Корбут.



По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, яровые в 2024 планируется посеять почти на 56 млн га, остальные площади будут заняты многолетними кормовыми культурами. Аналитический центр RUSEED сообщал, что в этом сезоне сократятся посевы яровых пшеницы и ячменя в связи с увеличением площади под озимыми. Посевы кукурузы, картофеля и сахарной свеклы останутся примерно на уровне 2023 года. По предварительным прогнозам, посевные площади под масличными культурами, которые по-прежнему остаются самыми рентабельными, вырастут на 8,5%. В том числе посевы подсолнечника могут достигнуть 10,6-10,7 млн га, включая 1,2 млн га в новых регионах.



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