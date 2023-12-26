В этом году в России снизилась урожайность зерновых

В 2023 году все хозяйства собрали 142,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в чистом весе flickr.com

По предварительным данным Росстата, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2023 году составила 30,8 ц/га, что на 8,4% ниже, чем в прошлом году. В том числе урожайность зерновых уменьшилась на 8,3%, достигнув отметки 31,5 ц/га. Однако по сравнению со средним показателем за последние пять лет урожайность зерновых выросла на 7,7%.



В частности, в этом году урожайность озимой пшеницы составила 40,9 ц/га (-8,1%), это второй по величине показатель за последние шесть лет, яровой пшеницы — 21,4 ц/га (-10%). Урожайность озимой ржи достигла 21,5 ц/га (-12,8%), яровой ржи — 27 ц/га (+96%), это рекордный показатель за всю историю. Урожайность кукурузы на зерно — 68,6 ц/га (+14,4%), озимого ячменя — 42,7 ц/га (-10,4%), это также второй по величине показатель за последние шесть лет. Урожайность ярового ячменя составила 25,6 ц/га (-8%), овса — 18,6 ц/га (-12,3%), риса — 57,5 ц/га (+6%), гречихи 12,2 ц/га (+9,5%), проса — 16,2 ц/га (+4,4%).



В отношении масличных культур лидером по приросту урожайности стала соя — показатель вырос на 7,6% до 19,2 ц/га. Урожайность озимого рапса увеличилась до 28,1 ц/га (+1,3%), ярового — до 17,8 ц/га (+3,6%). Урожайность подсолнечника на зерно составила 18,6 ц/га (+4,5%). Урожайность сахарной свеклы в 2023 году составила 483 ц/га против 487 ц/га годом ранее (-0,8%). Урожайность льна долгунца составила 6,3 ц/га (-15,6%), картофеля — 190 ц/га, что на 9,4% выше прошлого года и является рекордом за все время. Урожайность овощей открытого грунта составила 272 ц/га, что на 8,1% выше, чем в 2022 году.



В целом урожайность всех сельскохозяйственных культур в России в 2023 году по сравнению со средними данными за последние пять лет выросла на 0,5%, достигнув отметки в 68,1%. Минимальный прирост показал рис, а максимальный — яровая рожь. Исключением стал лен-долгунец, урожайность которого упала в 2023 году на 19,7% по сравнению со средним показателем за период 2018—2022 годы.



Также по предварительной оценке Росстата, посевные площади во всех хозяйствах сократились на 1,3% и составили 81,2 млн га. При этом площади, выделенные под зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу на зерно), увеличились на 300 тыс. га (+0,6%) и достигли 47,8 млн га. Площади, засеянные озимой пшеницей, уменьшились почти на 1 млн га, составив 15,7 млн га (-6,1%). Наибольшее сокращение посевов произошло в регионах Центрального федерального округа — на 29,7%, а также в Сибири — на 34,4%. В то же время площади под яровой пшеницей увеличились с 12,79 млн га до 14 млн га (+9,7%). В Центральном федеральном округе прирост составил 45,9%, в Сибири — 5%.



В 2023 году все хозяйства собрали 142,6 млн т зерновых и зернобобовых культур в чистом весе, что на 9,5% меньше, чем в рекордном прошлом году, сообщает Росстат. На долю сельхозорганизаций пришлось 47% всего собранного зерна, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 31%. Сельхозорганизации собрали 96,9 млн т зерна (-10,5% к уровню 2022 года), крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели — 44,2 млн т (-7,1%).



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