Минсельхоз рассчитывает на увеличение посевной площади в 2024 году

Аграрии Юга и Северного Кавказа могут выйти в поля уже в середине февраля, если позволит погода «ГК Агро-Белогорье»

Минсельхоз рассчитывает, что посевная площадь в этом году увеличится на 300 тыс. га и достигнет планового показателя в 84,5 млн га, включая 20 млн га под озимыми. Об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев сказал на Всероссийском агрономическим совещании, пишет РИА «Новости». Он также отметил, что в декабре 96% озимых посевов находились в хорошем и удовлетворительном состоянии, следующий мониторинг запланирован на февраль.



Патрушев добавил, что под яровой сев запланировано почти 56 млн га, остальные площади будут заняты многолетними кормовыми культурами. Он также сообщил, что аграрии Юга и Северного Кавказа могут выйти в поля уже в середине февраля, если позволит погода.



Аналитический центр RUSEED также прогнозирует, что общая посевная площадь в России, учитывая ввод земель сельскохозяйственного назначения и учет площадей в новых регионах, в этом году может достичь примерно 84,5 млн га.



Аналитики считают, что сократятся посевы яровых пшеницы и ячменя в связи с увеличением площади под озимыми. Посевы кукурузы, картофеля и сахарной свеклы останутся примерно на уровне 2023 года. По предварительным прогнозам, посевные площади под масличными культурами, которые по-прежнему остаются самыми рентабельными, вырастут на 8,5%. В том числе посевы подсолнечника могут достигнуть 10,6-10,7 млн га, включая 1,2 млн га в новых регионах. В 19 регионах планируется увеличение площадей под этой культурой. Больше всего — на 14,7 тыс. га — могут увеличиться посевы в Башкирии.



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